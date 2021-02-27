本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本地武漢肺炎疫情反覆，今日（28日）新增22宗確診，17宗本地感染，4宗沒源頭；10多宗初步確診。另有1名歌舞群組患者離世。

尖沙嘴K11 Musea商場的名潮食館群組再多10宗確診。須強制檢測的K11 MUSEA，今日為1,500商戶員工免費驗毒。

無源頭個案住處

●觀塘安泰邨智泰樓

●珀麗灣6座

●秀茂坪曉麗苑曉暉閣

●興華（二）邨裕興樓

衞生署及醫管局下午4時半見記者，交代本港最新疫情，由衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞主持。《蘋果》現場直播。

疫情記招直播

《蘋果》果燃台

《蘋果》YouTube頻道

須強檢K11 MUSEA為1,500商戶員工驗毒

K11 MUSEA今早主動安排3部流動檢測車，為所有商場員工及食肆租戶員工免費病毒檢測。商場預計今日可為約1,500人採樣檢測，檢測後24至48小時會獲得結果。商場所有員工必須取得陰性檢測証明後，才可進入館內工作。

商場亦會在今、明兩天閉館期間，為場內所有空間、通風系統、餐廳及商舖深層清潔及消毒。商場表示，至於名潮食館的通風系統，其廚房的抽氣及補風為完全獨立系統，直接抽出室外，並沒有與其他食肆或商舖連接。該餐廳的通風設計及風量，亦由食環署及相關部門批准。

歌舞群組添1死 港累計199亡

本港再多1名患者死亡，累計199人離世。死者是居將軍澳藍塘傲2座、無症狀染疫的73歲男子（第5754號個案），屬歌舞群組，去年11月23日送往將軍澳醫院，12月9日轉送瑪麗醫院深切治療部隔離治療。病人其後有抗體，被解除隔離令，惟呼吸衰竭，先後於深切治療部及普通病房繼續留醫，之後病情持續惡化，延至昨晚11時16分離世。

無源頭個案7日內密切接觸者須檢疫

另外，衞生防護中心前日（26日）預告收緊強制檢測要求至工作地點出現一宗確診就需要強制檢測，政務司司長張建宗今在網誌表示，有關措施昨日（27日）已生效，故此昨日有多個工作地點被納入強制檢測。新安排包括：與源頭不明確診者發病前7日內有密切接觸的人士須檢疫；若密切接觸者有病徵，其同住家庭成員須檢疫3日；工作場所強制檢測標準亦由原來兩宗確診降至一宗。

張建宗又說，近日出現餐廳群組感染個案外，社區持續存在源頭不明個案，認為疫情仍然反覆，甚至有上升趨勢，令人憂慮，希望有關措施能更針對性地追截源頭不明個案，盡早切斷傳播鏈，並提醒市民保持警惕，注意個人衞生，盡量不要群組聚集。

3.1起可再預約打中國科興疫苗

另外，政府明日（3月1日）早上會再次開放疫苗接種網上預約系統，接種科興疫苗，名額共20萬個。政府已額外增加3間位於將軍澳、屯門和葵青的疫苗接種中心，令總數增至8間；同時會上載參與接種計劃的私家診所名單，市民可直接聯絡私家醫生診所，毋須經網上預約。政府又會盡快開放BioNTech疫苗網上預約。

本地個案：17宗

●第10989號個案：26歲女子，無病徵。

●第10990號個案：20歲男子，2月24日開始發病。

●第10991號個案：41歲女子，無病徵。

●第10992號個案：53歲女子，2月25日開始發病。

●第10994號個案：71歲男子，2月26日開始發病。

●第10995號個案：33歲女子，2月21日開始發病。

●第10996號個案：1歲男童，無病徵。

●第10997號個案：4歲男童，無病徵。

●第10998號個案：31歲男子，無病徵。

●第10999號個案：37歲男子，無病徵。

●第11000號個案：43歲女子，2月26日發病。

●第11001號個案：44歲男子，2月26日發病。

●第11002號個案：28歲女子，2月25日發病。

●第11003號個案：20歲男子，無病徵。

●第11004號個案：13歲女子，2月26日發病。

●第11005號個案：62歲女子，無病徵。

●第11006號個案：20歲男子，無病徵。

輸入個案：5宗

●第10985號個案：31歲女子，無病徵，從菲律賓抵港。

●第10986號個案：30歲女子，無病徵，從菲律賓抵港。

●第10987號個案：34歲男子，無病徵，從菲律賓抵港。

●第10988號個案：27歲女子，無病徵，從印尼抵港。

●第10993號個案：43歲女子，無病徵，從巴基斯坦抵港。

餐飲前線、街巿檔販等免費檢測延至3.31

食環署宣佈，為達致「應檢盡檢」的目的，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒病檢測，有關計劃的網上登記截止日期已延至3月31日，曾經登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。而根據計劃，檢測承辦商Prenetics Limited會負責提採樣及檢測服務。

各區增流動採樣站 免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府決定免費讓他們到19間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府周日（28日）在杏花邨第45座、炮台山富澤花園、牛池灣彩雲（一）邨、觀塘樂華南邨、啟德啟晴邨、葵涌寧峰苑、屯門欣田邨、大埔富善邨、東涌逸東（一）邨增設流動採樣站，為須接受強制檢測的當區居民及工作人員提供檢測服務。荔枝角社區會堂的流動採樣站會延長服務日期至2月28日，油麻地鴉打街流動採樣站延長至3月7日。3月1日起，位於黃竹坑遊樂場的流動採樣站會改設於華貴社區會堂，暫定開放至3月7日。

供所有市民

●黃竹坑遊樂場2號足球場（至2月28日）

●薄扶林華貴邨華貴社區會堂（3月1日至7日）

●黃大仙廣場（至3月7日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至3月7日）

●旺角麥花臣遊樂場（至3月7日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至2月28日）

●元朗安興遊樂場（至3月7日）

●天水圍天瑞體育館（至3月7日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至3月4日）

供重開場所之強檢職員

●中環愛丁堡廣場（至2月28日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至2月28日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至3月7日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至2月28日）

●屯門蝴蝶灣社區中心（至3月1日）

●沙田大會堂廣場（2月28日至3月3日）

●大埔社區中心籃球場（至3月7日）

供該區須強檢居民及職員

●鰂魚涌社區會堂停車場（至2月28日）

●杏花邨第45座地下（至3月1日）

●炮台山富澤花園富達閣地下停車場（富達閣後門）（至3月1日）

●樂富邨樂民樓對出空地（至2月28日）

●牛池灣彩雲（一）邨游龍樓正門對出空地（2月28日至3月1日）

●秀茂坪社區會堂（2月28日）

●九龍灣彩興苑彩蕎閣對出平台花園（至2月28日）

●觀塘樂華南邨輝華樓附近空地（至3月1日）

●何文田愛民邨建民樓側籃球場（至2月28日）

●啟德啟晴邨欣晴樓對出羽毛球場（至2月28日）

●深水埗楓樹街遊樂場（2月28日）

●荔枝角社區會堂（至2月28日）

●美孚新邨第8期百老匯街94 號地下對出空地（2月27日）

●石硤尾邨第23座對出球場（至2月28日）

●葵涌寧峰苑庭峰閣後門空地（至3月1日）

●屯門蝴蝶灣社區中心（至3月1日）

●屯門欣田邨綠田樓對出位置（至3月1日）

●大埔富善邨露天廣場（2月28日至3月1日）

●東涌裕泰苑平台公園（至2月28日）

●東涌逸東（一）邨祿逸樓地下對出空地（2月28日至3月1日）

車牌筆試及排期服務3.15恢復

運輸署指將於3月15日起恢復駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務。因筆試服務暫停而未能筆試的考生，將陸續獲個別通知其新訂的考試日期。同日亦將恢復駕駛考試排期服務，包括駕駛考試排期事務處即時申請的櫃位服務、處理首次及重考生駕駛考試申請、駕駛考試延期申請、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務。運輸署亦不忘呼籲進入駕駛考試排期事務處及筆試中心的市民使用「安心出行」流動應用程式。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月30日起提早運作。這些酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫。

本港疫情

●確診（截至2月28日16:40）

11,005宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

199宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多25人出院（第9424、9680、10302、10406、10431、10437、10546、10698、10738、10757、10767、10771、10777、10783、10808、10835、10838、10840、10847、10860、10861、10870、10902、10923、10928、10933號個案）；

共10,519人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

203名確診者仍留醫；

17人危殆（第1989、3496、6125、6607、6794、8018、8078、9049、9135、9612、9907、9953、10358、10367、10379、10585、10904號個案）、

13人嚴重（第6386、7076、7468、8221、9055、9550、9733、9793、10023、10083、10611、10898、10942號個案）、

其餘173人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●九巴68X ／ 2月6及9日 ／ 第10711號個案

●的士TR8063 ／ 2月11日 ／第10836號個案

●紅色小巴NB4143 ／ 2月16至18日 ／第10856號個案

兩岸疫情 （截至2月27日14:00）

兩岸疫情最新數字：內地周五（26日）新增10宗確診，全部為境外輸入，分別是廣東5宗、陝西2宗、以及天津、上海、四川各1宗，另有1宗疑似個案。大陸累計確診89,887宗，死亡病例共4,636宗。台灣增3輸入病例，累計確診954宗，死亡個案9宗。

外國疫情（截至2月28日08:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.13億，全球死亡人數超過252萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,854萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過51.1萬。印度確診人數超過1,107萬，死亡人數超過15.6萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,051萬，死亡人數逼近25.4萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

●美國食品及藥物管理局(FDA)周六批准強生疫苗作緊急使用，成為美國第三隻對令武漢肺炎藥物。FDA總監伍德考克(Janet Woodcock)說，授權使用強生疫苗，擴大疫苗的選擇，有助對抗疫情。強生疫苗只須接種一劑，衞生專家希望有助加快為民眾接種。

●根據英國官方數字，英國境內共有1970萬人已接種第一劑武肺疫苗，新增確診和染疫死亡病例都較前一天減少。英國過去24小時新增7,434人確診，是去年9月以來最低，另有290人病亡，數目亦較前一天減少。

●菲律賓仍等待中國科興疫苗和英國阿斯利康疫苗，總統杜特爾特決定把首都馬尼拉的防疫限制延長至3月底。菲律賓是東南亞最後一個國家收到首批疫苗，周日會有60萬劑中國捐贈的科興疫苗運到，而周一會再收到超過52萬劑根據世界衞生組織「武漢肺炎疫苗獲取計劃」（COVAX）取得的阿斯利康疫苗。菲律賓原是東南亞經濟增長最快國家之一，但長時間封城令經濟大受打擊。該國的累計確診數字在東南亞國家中位居第二。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 28,552,094 (511,982)

印度 11,079,979 (156,938)

巴西 10,517,232 (254,221)

俄羅斯 4,187,166 (84,330)

英國 4,182,772 (122,939)

法國 3,747,263 (85,741 )

西班牙 3,188,553 (69,142)

意⼤利 2,907,825 (97,507)

⼟⽿其 2,693,164 (28,503)

德國 2,444,177 (70,019)

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