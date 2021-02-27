【本報訊】香港的文革式批鬥，終大舉蔓延到政府高官身上。《大公報》及《文匯報》炮轟食物及衞生局常任秘書長劉利群，指摘她前年任食環署長期間放任「黑暴」文宣、拒絕清理「連儂牆」，去年國慶則迅速拆除愛國標語，甚至指其丈夫、社聯行政總裁蔡海偉是「黃絲」，以此指她不符「愛國者」標準。左報更以評論文章指，政務官（AO）日後升遷要經港澳辦和中聯辦同意。新民黨主席葉劉淑儀呼籲外界停止對劉利群進行文革式批鬥，更引述指有些政務官擔憂香港像要掀起文化大革命風暴。

港府上周一公佈劉利群升任食衞局常秘後，大公文匯新聞網上周四即對劉利群口誅筆伐，除了抨擊她對「黑暴」文宣和愛國標語持雙重標準外，更以其丈夫蔡海偉為社聯行政總裁、劉獲港府封為太平紳士大造文章，並質疑劉有美國護照。《大公報》昨以頭版大字標題炮轟劉利群「放任黑暴文宣 閃拆愛國標語」，並嚴辭反問「『愛國者治港』去咗邊？」《文匯報》A6版以「劉利群雙標清牆被責成檢討 涉懶清黑文宣 速鏟支持國安標語 疑縱暴竟升官」為題。

夫任社聯總裁被指「黃絲」

《大公》更訪問多名建制派議員包括民建聯梁志祥、陳恒鑌、柯創盛和工聯會麥美娟，由他們來瘋狂批評劉利群，更刊出前新聞統籌專員馮煒光的文章，馮咬定劉的表現「不及格」，建議將700多名政務主任的人事檔案呈交港澳辦和中聯辦的對口單位，日後政務主任的擢升須由兩辦副署同意，兼且由駐港國安公署審查背景及往績。

劉利群的丈夫為社聯行政總裁蔡海偉，社聯在反修例運動期間開放場地予示威者休息，故蔡被指是「黃絲」，因而劉亦被指不符合愛國者治港標準，蔡海偉回覆查詢表示，對於劉女士的工作，他不會評論。

曾任政務主任及高級公務員的新民黨主席葉劉淑儀認為，外界應停止對劉利群的攻擊，直言這是文革式批鬥，「我認為唔應該，雖然有人對食環署唔滿意，不滿佢哋2019年冇處理連儂牆，但大家應該對事不對人，我反對人身攻擊」。

無清拆連儂牆成「罪證」

她又指，食環署沒有清拆連儂牆是因為當時有一宗相關的訴訟尚未審議，「無可否認，這決定是獲得她上司所認同」。她又表示，有人指食環署雙重標準，迅速拆除支持國安法的標語及橫額，「據我了解，相關行動其實並非由食環署所負責」。她指若劉利群做得不好應由上司提點，不是由外界文革式批鬥。至於特首林鄭月娥是否應出來為劉說話，葉劉表示不欲評論。

葉劉又指，劉利群是一個聲譽很好的政務官，分析和撰寫文件能力十分高。對於有人提出政務官日後升遷要由港澳辦和中聯辦過問，葉劉不同意，認為政務官的升職應由特區政府最高層決定。她指一些政務官表示十分擔憂，感覺香港像是要掀起一陣文化大革命的風暴，「我亦留意到新民黨有部份黨友跟風地批評。我呼籲各位，記住要對事不對人」。

本報昨向食物及衞生局查詢，如何回應有關針對劉利群的批評、有關批評是否屬實或合理，以及會否就投訴進行調查或交公務員事務局跟進，食物及衞生局回應指，不會評論個別公務員的任命。公務員事務局指，所有首長級薪級表第6點或以上的公務員已作宣誓及簽署聲明，效忠《基本法》和特區，月薪達總薪級表第26點或以上的公務員職位的聘任及晉升，一般須經過獨立的公務員敘用委員會給予意見。