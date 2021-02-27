【本報訊】新一份財政預算案提出檢討差餉制度，包括會研究引入累進制差餉。財政司長陳茂波表示，本港差餉制度長時間無作檢討，現時值得探討是否按負擔能力，例如越貴的物業，所徵收差餉比率更高、自住者可豁免或享較低百分比的差餉徵收率等，但強調不認同累進制差餉等同資產增值稅。有學者相信，累進制差餉多少會影響樓市和租賃市場，「（物業）自住冇問題，出租額外畀多啲稅」，但實際情況要待政府公佈細節方可評估。

或令租務市場調整

陳茂波昨日出席港台節目時解釋，財政預算案提出考慮引入累進差餉制度，計劃越貴重物業徵收更高比率的差餉，但徵收差餉比率、累進制差餉設多少層屬言之尚早。現時差餉計算方式長時間未有檢討，當局在推出差餉措施時，難分物業是否屬自住或出租，亦值得探討不同業主的負擔能力，例如越貴的物業，所徵收差餉比率更高，自住者可豁免或享較低百分比的差餉徵收率等。

他指出，過往無論住宅或非住宅，業主可能將差餉轉嫁租戶，但當局寬免差餉時，又未必惠及租戶，期望累進差餉制度可以更精準釐清差餉責任，或令租務市場有調整，但相信不會有大影響。措施要考慮當局的行政成本、市場接受程度及看法，他不認同累進制差餉等於資產增值稅，因為資產增值稅是就物業售出與買入的差價徵稅，累進差餉是就持續擁有資產的稅項。

中大商學院高級講師李兆波指出，原則上政府採累進制差餉是好事，較有經濟能力和有較多物業的業主需繳付更高比重的差餉，「（物業）自住冇問題，係出租嗰啲額外畀多啲稅。」但因現時未知政府如何劃分貴重物業、徵收差餉比率等，故未能評論實際情況，「好似何為自住，兩個單位各住半年，又得唔得呢？」同時，不少人在港投資物業，料徵收差餉比率多少會影響投資回報，「可能會影響樓價，租務市場會唔會影響都係睇供求。」

建測規園界立法會議員謝偉銓亦支持政府研究引入累進差餉制度，以及為自住物業提供恒常寬減，認為「能者多付，可以收窄貧富之間距離」。他說：「某程度呢幾年差餉減免，有錢（人）同基層都係減一樣，唔係好公道。」至於徵收差餉比率會否轉嫁租戶，則要視乎市場能否承受得到，「你話羊毛出自羊身上，如果相對少都有機會分擔嘅，但都要睇返成個供求。」