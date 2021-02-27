水對於我們的生命相當重要，人體的大部份組織都是由水構成，水有維持體溫、潤滑的作用，並使各項新陳代謝活動能夠發生。我們可以從日常的飲食中攝取水份，並且會透過排汗、呼吸、大小二便等排出水份。理論上當我們攝入的水量等於排出的水量，便可達致平衡。

如果我們減少飲水，或者水份的排泄增加，身體便容易處於缺水狀態。當一個人缺水的時候，會有口乾、小便顏色加深的反應，這是身體發出的警號，提示我們要及時補充水份。如果身體缺水的情況惡化，不僅會感到強烈的口乾舌燥，而且可出現頭暈、煩躁不安的表現。

長期水份不足的人，看上去皮膚是乾皺皺的沒有彈性，眼窩可見凹陷而且眼睛乾澀發紅，小便量少而色深，大便乾硬秘結，觀舌時可見舌面乾燥少津，甚至舌面滿佈裂紋，脈象細而搏動增加。按中醫的理解，這些表現屬於津液不足、津虧、津傷的證候。

當身體津液虧虛時，可導致陰陽失調。隨着陰津減少，陽熱便顯得相對亢盛，當事人除可見津虧的表現，也可出現「陰虛火旺」的反應，例如生痱滋、出暗瘡、心煩多夢等。

由於這些內熱的表現是在陰津不足的基礎上衍生出來，故稱為「虛火」，先有陰虛津傷然後才有「熱氣」的表現，跟實熱證的火熱直接增加是有分別的。治療這種陰虛火旺、陰虛內熱的失調，重點應以養陰生津為主，清熱降火為輔，不可本末倒置。

談到「養陰」，不少人都會直截了當的想到要多飲水，或者是多進食含豐富水份的蔬菜和水果。補充水份有解渴、改善津液不足的作用，但光喝水或攝取水份卻未必可以起到滋陰的效果。中醫所講的「陰液」意思其實相當廣泛，不止是指水份，還包括像油脂、體液、血液一類物質，甚至是有濡養、滋潤作用的物質也屬於中醫「陰」的一部份。

陰液之生成除了有賴日常的飲食攝入外，也與體內的運化代謝有關。如果身體無法把飲食水液裏面的精微經過吸收、轉化，變成濡養、滋潤身體的物質，那麼即使再喝多的水，再吃更多蔬果，也無法達到養陰的效果。此時可按辨證配合有補陰、填精、養血、生津作用的藥物，調節臟腑機能，恢復身體通過吸收、運化飲食而滋生陰、津、精、血的能力。

怎樣飲水才對身體健康有益呢？首先不要等到口乾才去飲水，這時已經太遲，應該在平日定時補充水份，每次的飲水量以三分之一杯至半杯為宜，不要一次過大量飲水。其次補充水份應以清水為主，忌用茶、果汁、汽水或即沖飲料等代替。部份飲料如茶、咖啡、可樂等含有利尿成份，會加速排水，造成越飲越渴的問題。要滋陰生津，調治陰虛的失調，除多攝取水份外，還要注意保持充足的睡眠休息，減少食用辛辣煎炸等刺激性食物，和避免經常處於焦慮緊張的狀態，可減少陰津精血的消耗。

撰文：註冊中醫師邱宇鋒

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