香港最新失業率升至7%，惟財政司司長陳茂波堅拒推出失業援助金，只推出5,000元消費券，以及由政府擔保的貸款。有學者批評政府將社會問題變成個人債務問題，及將政府的公共責任推卸予失業人士。社民連吳文遠反問：「劏房戶可唔可以用5,000蚊消費券交租啊？唔可以啊嘛！」

新一份財政預算案推出5,000元消費券，商界大讚，基層則感無奈。社民連吳文遠今在《城市論壇》批評預算案對社會經濟問題敷衍了事，沒有針對性解決貧困大眾面對的問題：「劏房戶可唔可以用5,000蚊消費券交租啊？唔可以啊嘛！」他質疑政府何不直接派現金，或消費券及派現金並行。

同場的香港總商會總裁梁兆基則認為，社會對消費券的政策目的有混淆，即使同時有扶貧效果，但消費券重在刺激消費，幫助中小企業，政府應言明政策目的，並認為措施有助助中小企保就業，從而紓緩失業問題。他又促請政府思考如何協助不使用電子消費的商戶及市民。自由黨立法會議員邵家輝亦稱一對政府推出消費券感喜出望外，冀街市商戶等也能受惠，又預料飲食、零售及服務業都會納入其中，重申措施不能救香港，但屬其中一個振興經濟政策。

嶺南大學社會學及社會政策系助理教授歐陽達初則狠批，預算案不成比例地忽略失業問題。他同意消費券政策目的是刺激消費，但也要從減輕市民負擔角度出發考慮便利性，認為消費券使用方式應有更大彈性，包括可讓市民交租、水及電費。

設失業特惠貸款 學者：冇見過做得咁差

至於失業人士特惠貸款，歐陽達初也直斥：「冇見過咁差嘅做法」。他批評政府將社會問題轉變成個人債務問題，推卸其公共責任予數以十萬計失業人士身上，指政府「諗住搏一鋪，攞失業人士較飛」，恐「只幫到一啲要周轉人士債冚債」，而且政府也預計壞賬比例約四分一。他又指，政府拒絕推出失業援助金，但粗疏估計所涉金額僅約200億元，在預算案中不算佔大比例，質疑政府寧要失業人士透支未來財政能力，也不願花公開資源作出保障。

吳文遠則以退差餉僅得業主受惠為例，並批評政府繼續硬推涉款千億計的明日大嶼計劃，退差餉予業主，未來每年恆常基本工程開支每年1,000億元，認為可減少退差餉、退稅金額，轉撥資源推出失業援助金，才能解決目前嚴竣的失業率高企問題。

梁兆基也承認，政府百分百擔保，又沒有任何個人抵押，失業貸款壞帳率一定較高，對未能償還債務的市民，或影響日後使用銀行服務，但他強調貸款針對失業人士現金流出現問題，不能解決失業問題，僅針對狹窄目的。邵家輝則為政府講說話，指特首林鄭月娥政府上場後在恆常開支增加逾40%，認為政府並非不成為，又稱相信基層朋友不會借錢不還，日後找到工作就可重生，貸款有助解決燃眉之急，又批評政府不推出失業援助金主因勞工及福利局局長羅致光不願意。

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