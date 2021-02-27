在疫情襲港之前，每逢坐上電車總是看到觀光客舉着相機，在上層最前排留影。那個在車身最前方，清風送爽又景色優美的坐席，就算由堅尼地城上車，到筲箕灣才下車，走過約13.2公里的路程，也不過承惠$2.6，簡直是「蔗渣價錢，燒鵝味道」。誰能想到初有電車時，坐上層原來是有錢人專利呢？

這次《港古佬》誠邀30多年前已開始收藏電車古物的收藏家協會前主席張順光，透過他近700件珍藏一窺百年前電車的模樣。

舊照片裏的電車與現在所見的一樣沿路軌而行，經過的建築甚至在今日香港仍然看見，不過電車的樣子卻有點陌生。1904年的第一代單層電車分成車身封密與開放兩種，車費也分成兩等：車身封密的頭等索價1毫錢；整個車身是開放，可隨時上下車的三等車廂收費則是5仙。

後來因為乘客增加才添置了無蓋上層，經歷日曬雨淋之後不斷進化，由帆布頂轉為木架，慢慢變成現在司空見慣的雙層電車。

分上、下層對現在的人而言只是多了座位，但過去，坐上層是車費貴一倍的「身份象徵」，直到1972年分等制度才被取消。別以為司機不知道有人偷以下層價錢享受上層風光，因為以前電車並非下車付款，而是在上下層各設售票員，上車要付款買票，逃票者會被「請吃牛肉乾」。

難以想像乘電車需要買票嗎？張順光帶來當年售票員的「架生」，示範如何為車票打孔。英國製的金屬打孔機份量十足，售票員將車票對準乘客上車地點，將拉柄按下，「叮叮」清脆一響，便代表車票已被使用。張順光說，電車之所以被稱為叮叮，除了因為司機的「響安」聲，還因為打孔機這一聲。

隨着電車1976取消售票，改為下車投幣，大家再也不會在車上找到售票員的蹤影。當然，也錯失收集「期間限定」車票的機會，以前過年過節，電車公司都會在車票印上恭賀說話，份外應景，也是張順光的珍藏之一。

無緣陪電車經歷過去，仍可一起走向未來。現時載客電車當中，除了僅餘的1輛第五代120號，還有約90輛第六代柚木車架電車。隨着時間過去，老化的木製電車或許很快會被後浪蓋過，第七代有LED顯示屏的鋁製電車早就大行其道，為「老前輩」分擔每日接送香港人的任務。

鳴謝：收藏家協會前主席張順光 香港電車 香港史學會 長春社文化古蹟資源中心

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！