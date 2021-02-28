警方以「串謀顛覆國家政權罪」起訴參加初選者，民陣召集人陳皓桓斥做法完全不合理、不公平，是一次赤裸裸的政治打壓，「根本佢哋（政府）係想全面噤聲、甚至係全面打壓」。

他呼籲所有曾經參加反修例運動的200萬香港人，以及有參加初選投票的60萬香港人，明早9時半到西九龍裁判法院，以排隊旁聽方式，聲援被捕的民主派人士，盡量坐滿整個西九龍裁判法院，告訴全世界港人對今次起訴非常非常不滿，「因為政權今次起訴佢哋《國安法》，其實唔單止起訴嗰40幾個人，仲係起訴緊我哋所有支持民主自由嘅香港人」。

陳皓桓否認初選違法：如有投票當日應即時拘捕啦！

陳皓桓接受《蘋果》查詢時指，政府選擇暫時不起訴部份參選人，反映政府的檢控全無標準和邏輯可言，並認為政府今次透過《國安法》濫告，是想令到被控人士被還柙時難以保釋，喪失人身自由。

他又指，《國安法》寫明以「非法手段」顛覆國家政權才屬犯罪，但前年的民主派初選，明顯無任何非法手段，「如果有非法手段，應該喺初選投票當日即時拘捕啦，但我哋並無見到咁樣」。

陳續指，看不到議員否決預算案有任何違法成分，因為當選的議員，有權根據《基本法》賦予的權力行事，「立法會係有贊成、反對同棄權呢三個掣，佢哋點解唔可以用《基本法》賦與嘅權力去做（否決預算案）？」

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他又指，即使民主派初選人士當選議員後，否決政府的預算案，亦要政府再次提交一次不符合民意的預算案，令預算案再遭否決後，政府才須解散立法會，「咁就即係特區政府都要協助，先可以做到呢個所謂顛覆國家政權嘅嘢」。

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