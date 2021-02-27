香港本土出產的電視劇、粵語流行曲在70、80年代曾風靡一時，至今仍受內地人追捧。一直致力研究本地文化的次文化堂社長彭志銘分析，語言的流通性能夠反映出當代的「政治強弱」，港府現今卻配合內地對港管治，不論經濟、文化語言均標榜內地是本港的強大後盾，不但無復香港當年的黃金時代，更親手斷送香港自回歸後辛苦建立逾廿年的文化產業。

彭志銘接受《蘋果》訪問時憶述，香港80年代的廣東歌等盛行一時，大陸人也趨之若鶩； 惟目前情況逆轉，港人現時多到內地消費、看內地電視劇集等，反映香港由以往經濟起飛逐漸退居於中國身後，而「邊個權力大，就係邊個嘅話語權最大」，指語言與政治角力關係密不可分，港人目前反倒要多學普通話，正反映中國與香港的「政治強弱」。

港府推「普教中」 學校或棄用粵語教材

港府在2008/2009學年起推行「普教中」，聲稱能提高學生的語文水平能力，成效雖備受質疑，惟做法有助政權欲令學童從小接觸「普通話」，減少認識粵語正字的時間。港語學召集人陳樂行憂慮，學校或會為求方便以普通話教學，棄用本地粵語教材而改用大陸教材，向學生灌輸語文知識，但由於內地教材必然會先經中央審查、國家認可及篩選才可出版，變相令港童在求學過程中，受到無形的掣肘。

「唔係講香港文化就係最好最好最好，但你唔好破壞我哋香港文化」，彭志銘強調，不同地方的語言文化，有助後人理解及研究當代社會的變遷進程，甚至當世界各地都開始意識到保育地方方言的重要性時，北京竟因為政治需要而想辦法破壞香港本土語言，批評做法如以「毀滅他人的生命」以達到「全面統一」，非道德行為。

記者 何嘉瑤

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