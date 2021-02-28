政權兩手打壓香港民主派。特區政府提出《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》（宣誓修例），設立「擁護《基本法》、效忠特區」負面清單，包括違反《國安法》，作為DQ準則，另一方面正式以「串謀顛覆國家政權罪」起訴47名初選參與者。47人料在宣誓修例後參選必被DQ，當中23人為現任區議員，亦料在修例後會遭政府提出法律程序，遞奪議員資格。

政界認定初選案將民主派跨光譜連根拔起。55名參與初選的民主派人士上月被捕，除正在服刑或還押的黃之鋒、譚得志及胡志偉外，其餘52人被要求今日（28日）提前報到，當中47人被警方以「串謀顛覆國家政權罪」起訴，涉案被告料難再透過選舉踏足議會體制。

被DQ後5年內不能再參選

根據政府於宣誓修例就「擁護《基本法》、效忠特區」的條件所列出的「負面清單」，違反《港區國安法》、損害以特首為主導的政制秩序，包括以非法手段強迫特首改變某項政策、無差別地反對港府提出的議案等均被列入清單，成為DQ準則。

47名被起訴人士當中，有23人為區議員，倘若宣誓修例通過，遭國安罪名控告的區議員，料會即時遭律政司司長提出法律程序，法庭裁決後將被DQ，未來5年也不得再參選。4名案中被告鄭達鴻、岑敖暉、袁嘉蔚和梁晃維於去年參選立法會，遭選舉主任裁定提名無效，政制及內地事務局局長曾國衞亦已預告四人將被DQ。

劉銳紹：起訴製造寒蟬效應

宣誓修例為DQ鋪路，涉及初選案人士或無法再參與選舉。時事評論員劉銳紹接受查詢時表示，政權作出起訴目的是製造寒蟬效應，因不止涉案人士，其他人也會就官方行為有反應，故焦點不只在於涉案人士日後會否被DQ；又稱涉案人若都被DQ，不代表港人沒有其他方面可有作為。

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