衞生署舉行疫情記者會，指本港有10多宗初步確診，並預告源頭不明初步確診者詳情。多人在傳染期（發病前2日起計）均有上班，其中由金門建築承建的中九龍幹線啟德西地盤，任職保安的41歲男，發病6日仍上班，連累多名同事要隔離檢疫。而在速遞公司LBC Express中環和元朗分店任職收銀的23歲菲律賓籍男子，發病當日仍上班。

源頭不明初步確診者

●41歲男子，居於荔景邨樂景樓，平時於中九龍幹線啟德西地盤擔任保安。該地盤的承建商為金門建築。他於2月22日發病，最後一天上班為28日。衞生署指，和他有接觸的地盤保安員亦會被列為密切接觸者，而地盤位置與上月爆疫的油麻地、何文田地盤合約不同，如他確診，有多少工人要檢測、涉及範圍多大，仍尚待了解。

●23歲菲律賓籍男子，居於荃灣。他於中環LBC Express做收銀員，亦曾往元朗同益大廈的分店工作。他的發病日期為2月26日，最後一天上班同為26日。

●54歲女子，居於上水安圃村。她於葵涌葵昌路九龍貿易中心13樓一間公司做財務秘書，最後一天上班為2月23日，同日發病。

●36歲男士，於葵涌偉倫中心Canon擔任相機維修員，最後一天上班為2月26日，於27日發病。

●30歲男子，居於尖沙嘴廣東道887至889號海威大廈。他為香港演藝學院的兼職講師，但最後一日上班已為去年的11月。衞生署指他於2月23日發病。

●62歲家庭主婦，於23日出現輕微病徵。她所居的秀茂坪邨秀康樓早前已被納入強制檢測。衞生署指她與大廈早前的確診者居於不同座向和不同樓層。

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