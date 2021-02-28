去年在新東初選勝出、年僅24歲的鄒家成今天報到時正式被落案起訴顛覆國家政權罪，不准保釋。他早已預計今天會被捕不獲保釋，故昨於右手前臂紋上經文「唵嘛呢叭咪吽」，為入獄作準備，冀在獄中「見經如見佛」，令他能專注及鎮定。他今日前往報到前又發文表示，即使此刻與政權之間的力量非常懸殊，倘若仍願意保持耐性，繼續做應該要做的事，寄語港人要由「苦難的共同體」進化成「希望的共同體」，懷抱共同希望，一步一步踏實地走下去。

民主派初選後，特區政府借疫情取消立法會選舉，本會在新東出戰地區直選的鄒家成投身協助12港人案，作為初選參選人之一的他今日也到警署報到。他今早在社交網站發帖憶述當初參與初選，與團隊決定將鞏固香港民族意識作為參選的主要理念，他們認為「香港民族」是超越理性定義，「因苦難經歷而催生出的共同體。不論血緣、種族，只要能與正在經歷苦難的香港人同喜同悲，就是香港民族的一員。 」

事隔大半年，鄒稱上述想法即使仍覺合理，但回顧過去一年香港發生的巨變，他覺得「苦難的共同體」的論述已顯得不合時宜。 他指，隨着被捕、入獄、流亡的抗爭者越來越多，不得不承認大家的情感逐漸麻木，加上今年政治人物被清算、學生領袖被打壓加劇，可預計未來香港已難以容下可以公開宣揚反極權、擁抱民主自由思想的組織甚至個人。

上屆立法會選舉新界西票王、於新界西初選勝出的朱凱廸亦在報到前在Facebook發帖，指「感謝香港人過去十五年給我貢獻社會的機會，今天為了我們共同的理想負罪，深感光榮。大家的問候都收到了，我祝福大家每天活得充實，無論在什麼處境，都令身邊人感到愛與希望。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！