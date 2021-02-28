裕民坊重建計劃持續多時，但至今仍有部份商戶因各種原因拒絕遷出。市建局行政總監韋志成撰網誌稱，現時裕民坊內尚有4個商戶拒絕接納局方遷置方案；表明局方已啟動法律程序收回土地。但韋亦稱，若有關商戶願意在清場前接納方案及遷出，局方將向有關商戶分發合共約1,300萬元津貼及協助搬遷。

市建局行政總監韋志成今發表網誌交代觀塘市中心重建項目進度。他指，位於裕民坊與觀塘道一帶的觀塘重建項目第五發展區，現時所有業權已復歸政府。他指，經過局方過去3年持續與裕民坊的經營者溝通，現時絕大多數於裕民坊「違規構築物」內的經營者已經遷出，部份亦獲重置至區內新商場「裕民里」復業。

韋續道，現時區內尚有4個「佔用人」拒絕遷出，局方至今仍未就遷置及賠償與他們達成共識。他表明局方「已用盡一切可行的協商方法處理」，故現階段只能透過法律途徑收回有關政府土地。不過他指，雖然有關法律程序經已啟動，但局方「仍會盡最大的努力繼續與佔用人協商」，包括已預留合共約1,300萬元予這餘下4個「佔用人」；若他們願意在清場接納方案及遷出，將可獲得津貼及獲協助搬遷，避免經歷政府的收地行動。

韋最後又指，觀塘重建項目的5個發展區是在同一幅總綱發展藍圖下的整全規劃。因此若餘下兩個發展區遲遲未能完工，將影響整個項目規劃為觀塘市中心帶來的社區裨益，如騰出更多地面空間增設新行車線，紓緩區內交通擠塞問題。

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