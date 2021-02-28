昨日（27日）一名72歲男長者於佐敦官涌體育館接種中國科興疫苗後，岀現心悸，需送院治理。沙田源禾路體育館接種中心昨日亦有一名婆婆接種疫苗後，岀現「眼矇」情況，因而需送院治理。

負責營運沙田源禾路體育館接種中心的百本專業護理服務顧問龐愛蘭回覆《蘋果》查詢時提及，昨日一名婆婆接種疫苗後，向職員表示其出現視力模糊，「 佢話隻眼矇。」現場檢查指該名婆婆的心跳等指數正常，惟血壓較高，最終中心召喚救護車，將婆婆送院治理。

龐愛蘭續指，另一名陪同7旬長者來中心接種疫苗的成年男士，接種疫苗感暈眩。她稱該名男子沒有食早餐，平卧休息10分鐘後，便沒有再感到不適，可自行離開中心。

專家指眼矇或因血壓飆升 或短暫影響視力

感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，眼矇不是一般接種疫苗後岀現的過敏反應，「如果有，都係非常罕見。」他指出，長者岀現眼矇原因眾多，若長者血壓於短時間內突然升高，有機會短暫影響視力，例如長者打針位岀現紅腫，因痛楚令其心跳、血壓上升，惟情況不算普遍，「除非佢平時血壓麻麻地，突然打針好痛，令佢血壓飆升高到180，上壓200，有冇機會突發令佢視網膜出現問題？理論上有可能，但相對嚟講唔普遍。」

累計逾2萬名人接種第一劑科興疫苗

政府新聞處晚上公佈，今日共有逾7千名市民接種第一劑科興疫苗，自2月22日以來累計超過2萬名人士接種了第一劑疫苗。

另，政府明日（3月1日）早上9時會再次開放網上預約系統，供人預約接種科興疫苗，名額直至3月28日，合共20萬個。政府已額外增加3間位於將軍澳、屯門和葵青的疫苗接種中心，令總數增至8間，醫院管理局轄下18間普通科門診亦繼續接種；同時會上載參與接種計劃的私家診所名單，市民可直接聯絡診所接種。

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