【本報訊】將軍澳小夏威夷徑的溪流近日湧現可疑白色泡沫，昨日白泡仍未消散，不少殘餘泡沫隨溪水漂流。有環保團體義工認為白泡是化學物積聚，擔心損害生態環境。

行山客斥「政府唔理」

前日起小夏威夷徑被發現出現大量不明白泡，沿溪流而下，並在水勢較緩位置堆積，更一度湧到附近井欄樹澳頭村，十分誇張。本報昨早再到場了解，大部份泡沫已隨溪流漂走，惟部份位置溪水仍有泡沫漂浮，溪水靜止之處泡沫量較多。村民丘先生直言，現場溪流曾同樣起白泡，但今次最嚴重，「泡（嘅高度）到欄杆嗰度。」他已將情況滙報給村代表，希望當局可火速解決事件。

至下午陸續有行山人士經過，行山客黃先生坦言，見到溪水受白泡污染感到討厭，「之前都係好清，今日仲聞到陣餲味㖭」，懷疑是上流的村屋排出污水所致，「上面啲村屋搭晒啲污水渠落嚟，糞便囉，洗衫呀，咁啲水排去邊度吖？」惟他無奈稱：「冇辦法呀，政府唔理……唔好奢望（政府）！」

環保團體香港綠色希望義工施先生定期到小夏威夷徑清理垃圾，形容現場白泡較前兩個月嚴重很多，「以往冇積聚，𠵱家見到比較多。」他認為白泡是化學物積聚，「似洗手肥皂泡」，懷疑如此大量白泡可能來自上流民居或工廠，擔心不明泡沫影響樹木生長、雀鳥和魚棲息，「我哋食條魚的話，食物鏈效應下都影響人類。」

環保署稱，前日收到消防處轉介在小夏威夷徑水澗發現白泡後，已隨即派員到場調查，發現在井欄樹附近的部份水澗有泡沫積聚，但往上游視察，再無發現有泡沫積聚，故未能找出泡沫源頭，署方會繼續跟進事件。署方又指自2017年曾收到三宗類似投訴，但調查後也未能確定泡沫來源或有足夠證據檢控。