【武肺第四波】

【本報訊】約58萬劑「復必泰」德國BioNTech（BNT）疫苗昨早由德國運抵港，較原定時間遲兩日。澳門亦於昨日接收了過十萬劑復必泰疫苗，當地政府早於周五晚已宣佈，今日可供市民預約，周三開打。反觀防疫戰中處處遜色於澳門的港府，昨日仍未交代預約及接種BioNTech的時間表。

首批100萬劑中的58.5萬劑BioNTech疫苗昨早10時多運抵香港機場，工作人員隨即對疫苗進行檢查及核對，確保疫苗符合產品規格及冷鏈運輸標準，再運往葵涌的貨倉儲存冷藏。

七中心日為1.4萬人注射

港府表示，疫苗的冷鏈管理要求高，需正確的解凍程序，為確保疫苗質素及接種程序符合要求，會先開放七間由醫管局負責營運的社區疫苗接種中心，然後陸續開放其餘的疫苗接種中心。下周會開放網上預約系統，市民可預約接種該疫苗，即市民終有國產科興疫苗以外的選擇。

公務員事務局局長聶德權下午在fb公佈七間中心，包括中山紀念公園體育館、西灣河體育館、觀塘曉光街體育館、教育局九龍塘教育服務中心、荔枝角公園體育館、上水龍琛路體育館，以及元朗體育館。

聶指其後再開放餘下疫苗接種中心，每間接種中心每日最多可為2,000多名市民接種，若用盡所有名額，估計七間中心每日最多可為約1.4萬名市民接種BioNTech疫苗。

不過港府昨日始終未有公佈BioNTech預約及接種的具體時間表，反觀澳門，昨午亦已接收超過10萬劑的BioNTech疫苗，並已於周五晚率先宣佈，將在周三起為市民接種，第二批40萬劑國藥疫苗亦會於今午運到，另外10萬劑BioNTech疫苗下月到貨。

藥廠澄清無感染風險

澳門當局表示，由於BioNTech疫苗在-70℃解凍後，只可儲存五天及適合60歲或以上健康人士接種，所以首兩個星期要預約接種疫苗，或者由明早9時恢復預約的60歲或以上人士，都會集中安排在急救設備較完善的政府醫院接種。

BioNTech疫苗利用mRNA技術開發，對於有言論指mRNA疫苗等到將病毒注入體內，BioNTech澄清，mRNA是一種天然存在的分子，可以產生靶標蛋白或免疫原，激活體內免疫反應，以對抗各種病原體。mRNA疫苗利用的是病毒的基因序列而不是病毒本身，因此，疫苗不含病毒成份，沒有感染風險。

本港暫有兩款疫苗可供選擇，疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星認為，不能夠用簡單的數目字去比較哪款較好，因為相關的臨床研究在不同的地點進行，對象的組別都可能有差異，最重要是疫苗要安全而保護率達致世衞標準的要求。