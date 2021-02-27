【本報訊】疫苗接種計劃截止昨日共有約13,600人接受注射，全屬國產科興疫苗。除了連日來注射後又笑又跳的過度興奮「表徵」外，昨日一名72歲男子在官涌體育館接種科興疫苗後心悸，被送往伊利沙伯醫院治理及留醫，情況穩定，是疫苗開打以來首宗接種後不適入院個案。

無心跳加快病歷

參與營運官涌體育館疫苗接種中心的香港私人執業醫生協會代表、外科專科醫生郭寶賢表示，病人是72歲男子，本身有高血壓，昨早約10時半到該中心接種科興疫苗。中心人員在注射前已詳細查詢其身體狀況，判斷他適合接種疫苗。

郭寶賢說，事主接種科興疫苗十多分鐘後，正在休息區觀察時報告心跳加快，「一分鐘大約100下咁上下，正常跳動中間加幾下，中間跳密咗，跳快咗」。接種中心人員再為他檢查，生命指數正常，沒頭暈，為安全起見，召救護車將他送入伊利沙伯醫院。送院後，院方認為他需要觀察，已進行心電圖檢查，情況穩定。據他了解，事主過往沒有心跳加快病歷。

但他聲稱，接種疫苗過程沒問題，相信事主心跳加快與疫苗關係不大，但詳情有待進一步研究。

昨日共有七千人在五間社區疫苗接種中心接種科興疫苗，now新聞訪問一名接種者劉小姐，她說：「我一早已決定接種科興嘅滅活疫苗，𠵱家可以畀我選擇當然好，如果唔畀我選擇（接種科興），我寧願唔接種。因為我係中國人，一定支持祖國，你再睇睇內地同胞或其他國家，都冇出事。」