【本報訊】美國司法部前天宣佈起訴64歲居港商人吳志龍（ Chi Lung Winsman Ng，音譯），指他涉嫌意圖盜取通用電氣的敏感技術，可囚10年及罰款25萬美元（約195萬港元）。司法部強調，暫無證據顯示有中國企業已得到相關敏感技術。吳志龍尚未落網。

吳志龍被指與同黨涉謀竊取通用電氣的碳化矽MOSFET（金屬氧化物半導體場效電晶體）技術，有關技術價值數以百萬美元計。

技術未見流入中國

聲明指吳志龍是居於香港的中國商人。據了解，吳是東莞市天域半導體科技有限公司的營銷副總裁，與吳志龍同名的網上個人簡介頁面稱，他於英國赫爾大學（University of Hull）畢業，在半導體等市場有超過20年經驗，2016年曾以廣東科學技術廳代表團成員身份到訪本港應用科技研究院。

據天域半導體科技有限公司官網介紹，該公司2009年成立，稱是中國首間從事第三代半導體碳化矽（SiC）外延晶片研發和銷售的高新科技企業、且2010年與中國科學院半導體研究所合作，共同創建碳化矽研究所。

聯邦調查局探員交代案情指，吳志龍涉嫌在2017年3月至2018年1月間，圖謀經一名在通用電氣工作七年的工程師偷取碳化矽MOSFET技術，並在中國生產和銷售這種小型電子半導體。

同年8月，吳與同黨在中國向投資公司介紹商業計劃，宣稱產品可在三年內回本並獲利，揚言公司的有形和無形資產總值一億美元（約7.8億港元），期望以股權換取約3,000萬美元（約2.34億港元）注資。

聲明又指， 未有證據顯示任何中國公司已非法取得該技術，包括吳志龍的公司；而吳志龍目前仍未被捕。