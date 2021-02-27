【泛民遭清算】

【本報訊】警方國安處要求逾50位涉組織或參與初選的民主派人士提早今日下午2時報到，最差情況料所有人即時被落案控告違反港區國安法，旋即被還柙，明日提堂。民主領袖也是普通人，希望把握昨天最後一天的自由時間，與家人共享天倫。有人從容面對打壓，呼籲勿讓恐懼支配，寄語港人公義終必來臨，堅信即使還柙，仍能撐住；有人更抱樂觀態度，認為今天未必會被還柙，着大家勿把過多道別變成陳腔濫調，將關心轉移給已在囚的無名手足。

從容面對逆境

為友慶生 打排球

曾在議會不斷抗爭、拒絕延任的人民力量前立法會議員陳志全指，今日最壞情況是所有人面臨正式起訴及還柙後無法保釋，但他處之泰然，近日如常生活，因不想被恐懼支配：「有個朋友生日會照同佢食生日飯，今（昨）晚約咗打排球都會繼續去……唔可以俾恐懼影響日常生活太犀利」。

黨友「快必」譚得志被還柙多月，陳志全連月來都有探望，從而認識被收押情況，亦有信心他能應付。陳續指，相比照顧自身，安撫身邊人更要花精力，坦言現時人人也像在作最後話別，煩惱着昨天最後一天應如何度過，但他希望大家不用擔心。不少被捕者都有心理準備今日報到後即被褫奪自由，陳認為也要面對，又謂早前傑斯一案已反映無論保釋期間再如何低調都不能保平安。他亦對法庭沒有信心，重申不認為他違反了國安法，故保釋條件要自證沒有違法根本不可能，「我本身都唔認為自己做嘅嘢有危害國家安全行為，點證明？」

至於人民力量的工作，陳志全形容做得「幾多得幾多」，視乎成員認為自身能承受多少風險。他寄語港人要保重、堅強，堅守真相，「一日唔死都仲有可能」。

像患末期癌

我會努力生存

勝出初選、如今卻隨時被無了期還柙的天水連線伍健偉形容，自己的情況如末期癌症病人，會更努力生存，不輕易向政權低頭。

報到前夕，伍健偉昨堅持到天水圍銀座廣場附近向街坊派傳單，講解「安心出行」漏洞，甚至諮詢街坊有關區內設施及社區活動等，如常工作。國安處要求他提早報到的來電，他不感驚訝，「要來嘅，始終都要來」，自己作為政權的眼中釘，早已有心理準備。

「我哋就好似一個絕症嘅病人咁，人哋話咗畀我哋聽，我哋有末期癌症，不過確切日期幾時會離開，係冇人知嘅。」伍健偉昨日收到通知後，繼續到大嶼山探望手足，晚上留在區內幫助街坊解決各種奇難雜症：「一個患咗末期癌症嘅人，係會好努力去生存嘅。」

抱着打不死的信念，伍健偉不願意在此刻向大家道別，他更質疑，警方提前要求初選被捕者報到，未必能將所有人落案起訴，憂慮有過多的道別，會變成陳腔濫調的論述，同時怕會消磨公眾對他們的關注度，認為港人可多關心在港的無名手足，不應只將關注度放在公眾人物身上。

為我城斷症

冬來了 春不會遠

治病是醫生天職，身為醫生的公民黨郭家麒，看到香港已病入膏肓，卻已無能為力，不單是因為醫生也將被還柙，亦是以往的美好事物只成歷史，眼前的香港變得陌生。

郭家麒昨在facebook有感而發，指維護公義、法治、平等、自由毫不容易。「我們這一代見證着香港由一個不起眼的落後城市，靠着香港人的勤奮及一個完善的制度，慢慢發展成為所謂亞洲，甚至世界金融中心。這些都已經成為歷史！」

他指，新時代下，一切也強加於每位港人身上：「一個我們完全陌生，不認同的新秩序，新制度，將會強加在我們每一個人身上。我們現時面對的，就是制度的徹底被破壞。自由，平等，公義，法治，統統被狠狠地奪去。」

多少港人已不想或不敢再看香港的新聞，郭家麒指每天看着新聞，就是看着香港如何沉淪，心裏相當難受，但他仍抱希望：「我和五十多位民主派的朋友也極可能面對更加不義的對待。面對不公義及打壓，惟有從容面對。縱然艱苦的日子不知何時終結，香港人仍要相信公義必會有來臨的一天。冬天來了，春天也應不會太遠。」

珍惜最後時光

重遊港大緬懷

在港島區勝出民主派初選的中西區區議員梁晃維指，早已預料警方或會要求他們提早報到，但直至收到通知的一刻，仍覺得不安甚至恐懼，「每日都會有好壞嘅事情發生，爭在發生喺邊個身上」。

今次大批民主派人士因被選被捕，或面對長期監禁，他認為這證明香港情況惡劣，「說明緊香港完全進入白色恐怖年代，冇從政空間，點溫和都好，都會成為下一個被政治迫害嘅人」。

今日最壞的情況，梁晃維預計可能被即時起訴，直至審結前都要被還柙。他昨日便選擇把握時間與家人、朋友相處，重遊港大。

另一初選參選人呂智恆前晚仍擺街站，他被街坊問到何時再開站時，只能向對方表示不知道。憶起與街坊的交流，呂覺得「好似覺得總會再相遇」。他感謝街坊一直以來的支持外，亦似是要暫別街坊道別：「有緣再會！」

有心理準備

香港冇得返轉頭

因身形龐大而自詡「坦克車」的元朗區議員王百羽，前日在收到警方電話前，早已從新聞得知相關消息，故他收到國安處要求他提早報到通知的來電時，沒有特別感受，加上早前被捕後獲准保釋，「你都預咗佢隨時準備搞大家」，故他想到的最壞情況是即時上庭及收柙。

對於人身自由可能被剝奪，王沒有特別感到恐懼，「有啲人坐緊（監）啦直頭，everyday is last day（每天都可能是最後一天）……唔會話突然之間好感性」。他稱對還柙要面對的情況也有認知並有心理準備。至於有沒有作任何事前準備，他稱早已有所安排，包括地區事務，與家人及朋友間的事等，「唔係等到最後先做」。

逾50名民主派被捕，王百羽批評，政府只管拘捕批評政府的人，「明知政府做嘅嘢係錯，唔通將話佢做錯嘢嘅人拉晒就變啱咩？唔係㗎嘛，佢做錯，你指證佢，點解係你有問題？」

香港崩壞的消息天天有，形容特區政府及香港的情況「冇得返轉頭」，港人亦不應再有幻想，故他希望，在幾乎所有民主派被收押後，在外面的市民在政府做錯事情時，仍要繼續提出反對，「唔可以容許香港繼續錯落去。」