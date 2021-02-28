被控串謀顛覆國家政權罪的47名民主派人士，當中包括「AbouThai阿布泰國生活百貨」老闆林景楠。林景楠個人Facebook專頁今午（28日）更新時說，只擔心太太和兩名女兒，「請大家幫忙好好照顧佢哋」。

不少港人留言力撐林和「阿布泰」，有人憶述，林在去年初口罩荒時，周圍撲口罩以公道價出售，「是愛香港人的表現」。亦有市民專程到「阿布泰」購物盼可表達心意，「好多謝佢嘅付出」。

「我問心無愧，只擔心太太和兩個女」

林景楠今進入警署前提到，自己很愛家人，但最擔心太太，因太太是泰國人，在港沒太多朋友，不太清楚發生何事；其個人fb專頁今午更新，由律師轉達林的說話：「對於被控一條咁極端嘅罪行，我問心無愧。我只擔心我太太和兩個女兒，請大家幫忙好好照顧佢哋。」

帖文獲多名網民留言，為林一家打氣，有人說：「收到。和你一起，我很愉快。願與你繼續同行！」有人則指：「做一個頂天立地嘅香港人唔容易！好多人都默默同行，腦世頂住」、「一定撐得過，香港人與你齊上齊落」、「香港暴政不停打壓反對派，一個初選都可以俾人扣帽子話顛覆國家政權，真係黐ｘ線。一定會大力支持阿布泰，老細要頂住呀」等。

「賣雞柳都可以顛覆到個國家」

「阿布泰」fb今午也轉載林的帖文，並指：「唔使擔心，我哋會努力，老闆你都要保重」。不少人留言力撐：「估唔到賣雞柳都可以顛覆到個國家，真係易過反車」、「去年香港人無口罩，阿布（泰）老闆急市民所急，幫香港人撲口罩，公道價出售，這些是愛香港人的表現！黑暗的，欲加之罪，何患無辭？撐住，好人一生平安」、「林太加油，撐住，好好照顧自己及小朋友」。

巿民何生何太傍晚專程到將軍澳新都城中心的「阿布泰」購物。何生指平日較少到該商場，今日特意到場光顧，希望表達一點心意：「好人一世平安，希望佢快啲無事」；何太則說：「好多謝佢（林景楠）嘅付出，希望佢加油」。

今日同樣特意到「阿布泰」購買咖啡沖包的錢小姐說，希望可支持林老闆，形容林很勇敢，「因為其實你有屋企人有負擔嘅話，你可能會考慮好多嘢，但係都敢企出嚟，其實真係好勇敢；希望佢加油，頂住呀，好多人都會支持你，唔使驚！」她指，去年開始留意到「阿布泰」，「之後會多咗嚟幫襯」。

羅庭輝：他說要與阿布泰和香港共存亡

「上水貨舖」創辦人羅庭輝亦有於FB發文，稱林景楠昨日仍在想着公司的事，「傾吓想入咩貨，搞甚麼活動。一切如常，聽起來，更加心痛。」報到前一天，林預留了一整個下午，放下手機，與羅閒聊。羅指：「沒有甚麼是必然，大家都時間寶貴，有這樣的朋友該好好珍惜。」

他形容，林景楠是有點小錢，有選擇權，有事業有家庭，毋須靠政治糊口：「當有些甚麼有些成就，還去談犧牲時是很需要覺悟。很多香港有些錢有些成就的人就是不願犧牲，情願看着這城市一點一滴的崩壞，最後卻移民。在這方面來看，他願意挺身而出，確是偉大。」

羅庭輝回想與林景楠每次胡扯一番，談未來，談到回泰國，最興高采烈時他總會回過神來，「說到員工的糊口，家庭，他不能一走了之，要與阿布泰和香港共存亡。」、「不同階段就要有唔同嘅人犧牲，個個咁錫身就冇得玩。他說。」最後羅呼籲，「他沒有放棄他的員工，我們也不應放棄他們」，希望市民明早能到法院聲援47人。

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