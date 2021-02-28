北京兩會本周開幕，雖然未有涉港議程，但據知將會提出選舉制度「改革」的建議。身兼全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍早前已經就「愛國者治港」框架宣旨，預告北京將會出手。新華社報道，夏寶龍今天在深圳出席一連兩日的座談會，聽取香港「社會各界代表」對完善香港選舉制度、落實「愛國者治港」的意見。與會的前全國人大常委范徐麗泰指，席間談及選委會及立法會議員應由愛國愛港人士出任，應取消選委會中逾百個區議會議員產生的選委議席，改由全國政協委員中的港區政協擔任為當然代表，並指應取消立法會5個超級區議會議席。

夏寶龍本月22日在全國港澳研究會的視像研討會發言，提出了「愛國者治港」的標準和要求，並列出幾大原則，特別強調必須尊重中央的主導權，稱「完善有關選舉制度必須在中央的主導下進行」，暗示會由人大一錘定音。

夏寶龍南下深圳聽「社會各界」意見

夏當時稱在完善有關選舉制度的過程中，中央政府會充分聽取香港社會各界的意見，繼而在今天南下聽取左派陣營的意見，范徐麗泰會後稱，席間談及選委會委員及立法會議員應由愛國愛港人士出任，才能回應《基本法》的立法原意，認為應取消選委會中100多名由區議會議員產生的選委議席，改由全國政協當中的港區政協擔任為當然代表。

范徐麗泰稱，選委會在香港主權移交初期，同時可以選出特首及立法會議員，認為由選委會選出的立法會議員都會支持特首施政，希望有關做法能「重新」在立法會中實行。她又說，選委應由愛國愛港者擔任，而除了全國政協港區委員外，全國有香港代表的組織如全國工商聯、青聯、婦聯的香港區代表亦可以選舉代表參與選委會。至於區議會，她認為只屬區域組織，不能在政權中起作用，取消其選委會的議席不會影響地區以及政府諮詢組織的工作。

立法會選舉也是北京開刀對象，范徐麗泰同時稱，應該取消立法會5個超級區議會議席，更指將來所有參加立法會選舉的候選人，提名人中必須有若干名選委成員，才能保障當選者都是愛國愛港人士，變相在提名階段已經作出政治審查。

至於原本為防民主黨一黨獨大的比例代表制料亦有更改。范徐麗泰稱，目前立法會的比例代表制，只有5個選區，令選區太大，令部分未能取得10%選票的參選人也可以成為立法會議員，以致認受性不足，建議應將立法會的選區最少劃分為10區，又認為「雙議席單票制」的建議是可行方法，若實行有關改動，料民建聯等建制大黨席席平安。

全國港澳研究會理事田飛龍早前已為北京提出的具體方案試水溫，建議將立法會5個地方選區拆細，美其名為「引入競爭」，又批評比例代表制令「選舉碎片化」，同時倡議取消超級區議會界別，與范徐麗泰的建議不謀而合。

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