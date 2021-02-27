【武肺第四波】

【本報訊】本港疫情連續兩日急升，昨日新增33宗確診，包括31宗本地個案及兩宗輸入個案，是近三周的最高位。其中尖沙嘴商場K11 MUSEA食肆「名潮食館」感染群組持續擴大，單日新增15宗確診個案，累計41人染疫。位處同層的珠寶店Cartier亦有一名職員初步確診，衞生防護中心相信商場已出現隱性傳播，首次強制在商場工作人士接受檢測。

昨日新增15宗與名潮食館相關的確診個案，包括九名食客、四名員工及兩名密切接觸者，新增的確診食客均在本月19日到名潮食館享用午膳後染疫。另有七宗初步確診，包括一名食客及六名密切接觸者。

疑透過環境傳染

K11 MUSEA珠寶店Cartier一名33歲女職員亦初步確診，她居於秀茂坪曉麗苑曉暉閣，暫列作源頭不明。衞生防護中心傳染病處主任張竹君解釋，該員工未有到訪名潮食館，不確定兩者是否有關連，但珠寶店與名潮食館位處同層，若有超級傳播者，擔心該員工或透過環境或不自覺接觸而感染。

根據食肆賬單紀錄，約有76名食客曾在19日到名潮食館午膳，已有61人送檢，昨日確診的食客個案均是從檢疫中心發現，但仍未能聯絡其餘十多名食客，張竹君表示懷疑有人的手寫資料紀錄有誤，呼籲19日或之後曾光顧名潮食館的市民盡快聯絡中心。

另外，政府昨日起實施工作場地如有一名患者曾在傳染期到訪，就需要強檢。而昨日有10宗源頭不明個案，佔逾三成。張竹君指出，個案回升與農曆新年期間的活動，以及食肆放寬防疫措施有關，形容患者行蹤活躍、踴躍出街吃飯。

張竹君表示，暫未見名潮食館有第三代傳播，但因懷疑出現隱性傳播，衞生署會向所有在K11 MUSEA工作的人士發出強制檢測令，亦會向在19日或之後曾在該商場掃描「安心出行」的市民發出通知。但由於商場應已進行清潔，理論上商場不存在風險，故不會圍封商場，但市民前往時應自行審視風險及必要性。

樂高探索中心延開幕

K11 MUSEA宣佈今起閉館兩天以進行霧化消毒，而館內原定明天開幕的樂高探索中心亦押後開幕，直至另行通知。記者昨日傍晚前往觀察，商場內的人流較平日稀疏，名潮食館及Cartier於館內的兩間分店均已關門，但未見到有員工在涉事店舖外消毒及清潔，亦未見有同層租戶提早關門。

昨日在K11 MUSEA戲院看電影的黃小姐甫離開即以噴霧消毒身體，笑言「安心好多」。她表示特意到人流較少的樓層用餐，以及盡量避開有感染個案的地方。Aki則到有Cartier分店的五樓用餐，「出嚟先知，嗰個餐廳嘅人同我講先知」，但她稱不太擔心館內的爆發，認為商場防疫措施不俗。