【本報訊】尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館群組源頭疑為72歲的男清潔工，他病發後有咳嗽及發燒仍上班，懷疑因此造成短距離空氣傳播而爆疫。感染及傳染病科專科醫生林緯遜估計，若患者咳嗽時噴出大量病毒，而病毒存活在體積小於五微米的飛沫核中，飛沫核可以在空氣中飄浮數小時，加上密閉的食肆若換氣次數少，空氣不流通下周圍的食客及員工容易吸入飛沫核中的病毒，造成爆發。

當人說話、打噴嚏或咳嗽時會產生大粒徑（大於五微米）的飛沫，一般只會飄浮一至兩米便跌落地下，近距離接觸帶病原體的飛沫，可造成傳播。若飛沫跌落物件表面如餐桌或餐具，其他人接觸後也可能受感染。但在濕度較低的室內環境中，飛沫外部的水份蒸發，會形成細小的飛沫核，可在空氣中飄浮較長時間。

或令食客吸入感染

林緯遜指出，若患者咳嗽時噴出大量飛沫，而又能存活於飛沫核當中，因飛沫核重量輕，可以在空氣中飄浮數小時，即使患者沒有與食客有直接接觸，但食客可能吸入帶病毒的飛沫核而受感染。

另一散播病毒的可能途徑是，若一名患者在升降機內拉下口罩咳出的飛沫核，可存在於升降機內一段時間，即使患者離開升降機，其他人進入升降機內而又未戴好口罩，也可能因吸入飛沫核而受感染。

林緯遜續指，現時不少食肆防抗措施鬆懈，他見過有食肆員工拉下口罩進食，或員工不自覺拉下口罩咳嗽。若室內食肆換氣次數不足，空氣不流通也有利飛沫核停留在空氣中，增加傳播風險。內地曾有研究發現，爆疫的食肆因空氣流向，有利病毒在空氣中傳播，即使相隔數張枱的食客也受感染。

若清潔工手部不衞生，理論上也有可能污染餐桌或食具，導致病毒傳播，但「要好揦鮓」才造成多人感染，相信空氣傳播可能較大。