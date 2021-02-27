【本報訊】納入改善計劃的行山徑，包括城門歷史徑，預算案建議修葺戰時遺蹟作開放式博物館，豐富訪客體驗。記者近日前往城門了解，發現山徑雖完善，但垃圾堆積，其中城門碉堡更日久失修，雜草叢生。有歷史傳承組織批評，政府處理戰時遺址的態度曖昧，質疑港府對英殖政府的戰爭史有所忌諱，一直未有投放資源保養。

政府擬改善的十條行山徑當中，有三條涉及戰時遺蹟，包括獅子山歷史徑、城門歷史徑和位於八仙嶺鹿頸的戰地遺蹟徑。城門歷史徑位於城門及金山郊野公園的孖指徑山坡上，全長250米，覆蓋英軍二戰時設置的防禦措施，如機槍堡、碉堡陣地等。

疑忌諱英殖戰爭史

記者近日前往了解，歷史徑開段建有樓梯，到中段才稍顯山徑原貌，惟兩旁未有設置欄杆，容易發生意外。山徑兩旁亦較多垃圾，口罩、膠袋和飲品包裝等被隨意棄置。山徑雖標榜讓市民了解香港保衞戰的歷史，但僅有兩塊告示簡介通道名字及防線背景，有關戰爭歷史及其軍事用途等知識則欠奉。

政府更在戰壕外豎立告示，警告市民不應進入，與教育歷史的目標背道而馳。城門碉堡作為二級歷史建築，政府未有好好保養，戰壕內牆多被塗鴉，口罩、飲品等垃圾亦隨處可見。

碉堡部份建築物荒廢，如403機槍堡已成頹垣敗瓦，雜草叢生，僅剩一面石牆被保留。由於大部份山徑附近的戰壕通道均為露天，天雨積聚下出現嚴重沉降，亦使其中一條通道因泥堆塌陷而無法通行。

記者又發現，有山客為求打卡穿梭碉堡地道，但通道內外均沒有方向指示，僅在麥理浩徑第六段的入口提供大地圖，地道沒有光源，須摸黑或以電筒照明前行。

山藝助教郭先生曾舉辦導賞團遊覽城門歷史徑，他批評城門碉堡失修已久，近年垃圾問題惡化，政府卻未曾跟進。山友梁先生則擔心，政府將戰時遺蹟修建成博物館，或暗中篡改歷史，「到時又唔知啲嘢搬去邊」。

歷史傳承組織Watershed HK成員葉坤杰指出，城門碉堡是香港保衞戰中第一場陸地戰發生的地點，香港亦甚少有結構如此完整的戰時遺蹟，因此極具歷史價值。他批評，政府處理態度曖昧，「一邊鼓勵市民認識歷史，一邊擺塊牌話危險唔畀入」，質疑政府一直未有投放資源保養，亦對英殖政府的戰爭史有所忌諱。他強調，建築群與香港歷史息息相關，政府應負起保育責任。

他續指，現時城門碉堡沉降問題嚴重，例如原有兩米深的溝通壕已減至一米，長此下去整個遺蹟或被泥沙掩蓋，成為真正的「歷史」。對於政府擬修葺戰時遺蹟作博物館，他認為對城門碉堡而言是可考慮的發展方向，建議政府應挖走地道內的泥沙和定期清理垃圾，並參考新加坡聖淘沙西羅索炮台的做法，以角色扮演加上展板推廣戰爭歷史，期望政府可在遺址保育、推廣歷史及旅遊發展三者取得平衡。