被指涉顛覆國家政權被捕的民主派初選組織者,獲通知提早今日到警署報到,其中前民主動力司庫、美籍人權律師關尚義(John Clancey)暫未被起訴,獲准保釋至5月4日。他今午在家人陪同下到將軍澳警署報到,被問到有否害怕失去自由時說,「此刻我沒有恐懼(I have no fear at the moment)」。他又向記者展示Rutger Bregman著作《Humankind: A Hopeful History》,勉勵港人。

2002年成立的民主動力,昨宣佈即時停止運作及解散。警方今次大搜捕行動中,民動有3人被捕,今日需到警署報到,其中前民動副召集人、現任西貢欣英區區議員鍾錦麟在約下午2時來到將軍澳警署,未有受訪便步入警署。前民主動力司庫、美籍人權律師關尚義(John Clancey)則在家人陪同下到警署,關在步入警署前,向記者展示Rutger Bregman著作《Humankind: A Hopeful History》,並朗讀當中句子,「希望港人繼續以積極、有希望嘅角度嚟睇human nature,因為香港人不嬲都反映到好積極爭取人權、民主等等」。他指就如書中所寫,全世界大部份人士都是這樣積極地追求民主,縱有人壓迫大家的權利,不准眾人行使權利,「希望我哋互相幫手、互相支持,一齊做一個好啲嘅社會。」

關尚義:「五四運動」為重要歷史 樂意再報到

他其後離開警署時又提到下次保釋日期是5月4日,即是1919年的「五四運動」,認為是中國歷史上重要事件,是進求民主自由的運動,非常樂意再報到。他指多名民主派被扣押,香港的民主自由被不斷收窄。雖然他沒被起訴,會繼續支持被起訴的民主派,又認為他們沒有違法。

趙家賢:為咗我哋愛嘅香港好好活下去

前民動召集人趙家賢及一度協調初選的區諾軒今午則到達北角警署報到,公民黨東區區議會主席黎志強、東區區議員陳寶琼和韋少力、灣仔區議員邱汶珊等,均特別到北角警署外聲援。

趙家賢在北角警署外受訪時表示,感謝香港人和民主派朋友的關注,形容香港現時已進入一個「新時代」和「新政局」,他希望香港人未來能好好保重自己、積極面對,並稱作為香港人一份子,很感恩香港人的關心和團結,「希望大家為咗我哋所愛嘅香港,繼續好好活下去,加油」。

問到會否擔心被還柙時,他稱作為一位基督徒,已將自己將來會面對的情況交予全能的上主,「作為一個有信仰嘅人,我哋知道好多事情,一個人係無力嘅,但係我哋知道有大能嘅上主,佢會賜畀我哋恩典,會係令到我哋能夠走落去。」

左耳仍陣痛 精神健康較差

問到會否擔心身體狀況未能適應遭還柙時的環境時,趙家賢坦言目前精神健康狀況不好,包括血壓高和早前受傷的左耳仍不時陣痛,令他精神難以集中。他其間特別感謝東區醫院的矯形義肢部門,早前為他提供一款測試版的人造耳,令他目前不用只用紗布蓋住受傷的左耳。

他指昨日報到前夕,把握與家人相處的時間,並特別感謝今日特別到場聲援的公民黨主席黎志強等議員,並稱作為在太古城選區連續四屆當選的區議員,他很感謝當區居民的支持,「當力所能及,我會繼續(為居民)服務,如果真係有特別情況,我議員辦事處嘅團隊亦會為居民服務」。

區諾軒展示「五、一」手勢

區諾軒今午到場北角警署時沒有發言,但在步入警署門口前,向記者展示「五、一」的手勢。

