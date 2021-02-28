53名因初選被警方以涉違國安法下顛覆政權罪拘捕的民主派人士，突於前天（26日）獲通知將原定4月8日的報到日期提早至今天（28日）。其中47人被控串謀顛覆國家政權罪，包括戴耀廷，區諾軒，趙家賢等人，他們會被通宵扣留，明早11時於西九龍裁判法院提堂。而關尚義、涂謹申、鄺俊宇、劉凱文、袁偉傑、李國麟、李芝融及安德里等8人暫未被起訴，續保至5月初再報到。

公民黨表示，該黨李予信、郭家麒、譚文豪、楊岳橋4人被落案起訴「串謀顛覆國家政權」罪；該黨主席梁家傑與秘書長梁嘉善正在警署協助。公民黨指，「一生平安，磊落做人，但世事有時兩難全」，該黨只能努力實踐後者，指歷史會站在公義一邊，「見字坐直飲水，黎明終必來到」。

民主黨也指，該黨5名成員包括林卓廷、尹兆堅、黃碧雲、胡志偉及前民主動力召集人趙家賢已被落案起訴顛覆國家政權罪，同樣明天西九提堂，民主黨已安排律師跟進。

控罪指47人干犯「港版國安法」第22（3）條等罪名，指他們串謀及與其他人串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或者參與實施，以威脅使用武力或者其他非法手段，宣揚、進行或參與一項謀劃，旨在濫用其在當選立法會議員後根據《基本法》受託的職權。

根據「港版國安法」，違反第22（3）條「顛覆國家政權」罪，嚴重干擾、阻撓、破壞中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關依法履行職能，首要分子或者罪行重大的，處無期徒刑或者10年以上有期徒刑；對積極參加的，處3年以上10年以下有期徒刑；對其他參加的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制。

【15:55@紅磡】

曾參加九龍西初選的融樂會副主席、印度裔社工安德里（Jeffrey Andrews）進入紅磡警署報到，事前未有接受訪問。

【15:40@中區】

涂謹申離開警署時表示，保釋至4月5日。對於民主派被檢控，他認為是「不可理喻」，無法理解及用道理說清楚。他指，香港人很困難、從政者很困難、曾經從政的也很困難，他強調對香港的問題仍然會發聲，包括財政預算案等，但關於案情他實在無法透露，會和民主黨成員為其他被捕人士打氣。

【14:00@將軍澳】

前民主動力副召集人、現任西貢欣英區區議員鍾錦麟抵將軍澳警署，未有受訪便步入警署。

【13:52@北角】

鄭達鴻進入北角警署，臨進入前說：「希望大家頂住，加油加油！」

【13:51@沙田】

香港醫管局員工陣線主席余慧明抵達沙田警署，未有發言。

【13:30@將軍澳】

前立法會議員范國威到抵達將軍澳警署，並表示會與律師商討後再交代。

【13:18@將軍澳】

初選相關民主派被捕人士到警署報到前，3名西貢監察議會人士，手持印有「民建聯新社聯工聯會」紙牌到將軍澳警署門外叫口號，表示支持警方執法。3人稱，支持警方貫徹落實國安法，並自備掃把稱要掃走「禍港分子」，另有一名中年女士負責拍照。眾人其後與警員合照及交上紙牌後，改為站到對面行人路。

民主派到警署報到情況

《蘋果》果燃台

《蘋果》YouTube

《蘋果》facebook

8名民主派陸續步出警署

《果燃台》

《蘋果》YouTube頻道

《蘋果》facebook

民主派Facebook表心迹

岑敖暉今早仍在Facebook發帖勉勵大家，稱「毋須懷憂喪志，條路係我地（哋）自己揀，係成個香港一齊揀，揀左（咗），就要繼續行落去。歷史沒有回頭路，只有身前身。」

人民力量陳志全今午約12時在Facebook留言：「今次唔寫『最後一POST』，因為我相信今晚仲可以見到大家。人生不如意事，十常八九，要一生平安，先要內心平安！」

楊岳橋也在Facebook貼出「磊落、平安」的字，留言「自勉、互勉」，網民紛紛留言鼓勵，指「公道在HK人的心， 雨後自有天晴！」

社工呂智恆悼念墮樓身亡的教大女生盧曉欣

社工呂智恆昨晚特別到粉嶺點起燭光，悼念前年被發現在粉嶺嘉福邨墮樓身亡的教育大學21歲女生盧曉欣，希望表達「最後一分心意」，並在Facebook撰文呼籲：「希望大家唔好忘記曉欣和所有犧牲的同行兒女。好開心認識到咁多位手足，我一定會想起你哋：）希望大家好好活下去，願平安。」

在民主派初選結束後已宣佈退選的馮達浚亦有被捕，馮今日在Facebook留言：「心境澄明，自有公論。在艱彌厲，戰鬥到底。我不恐懼自身之事，我只恐懼無後來者。」

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