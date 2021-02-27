【本報訊】政府月初公佈的減廢藍圖，計劃於2025年首階段管制即棄塑膠餐具。有轉用紙製外賣餐具的餐廳負責人大嘆，環保餐具成本比即棄塑膠餐具高至少兩倍，希望政府向環保餐具廠商提供資助，減低營運成本。有環團促請政府效法其他國家和地區的做法，盡快列出政策具體目標及時間表。

中環台式餐廳「吃什麼」去年7月開始，為大部份外賣食品轉用可降解的紙造餐盒，餐廳負責人Grace稱，較多配菜的便當仍要用即棄塑膠餐盒，暫時未物色到合適的環保餐盒，「紙盒分隔不夠細、密合度亦不夠，運送過程中很容易翻倒，湯、菜汁會滲漏」。

來自台灣、來港19年的Grace大嘆港人環保意識不高，「現在買東西都經常看到發泡膠，在台灣我很小時候已經完全不用發泡膠，lunchbox全都是紙的」。她曾與環保餐具製造商洽談，嘗試製作適合裝便當的環保餐盒，無奈廠商特地開模製作的成本太高，惟有放棄。Grace促請政府從源頭入手，補貼環保餐具製造商，「你補助我們只是短時間的，補助他們（廠商）是長遠看，他們可以大量製作的話，整個香港都可以受惠」。

每星期耗過億件即棄餐具

上環大喜茶檔2017年已轉用不銹鋼飲管，當時一度掀起熱話。Ricky一直希望轉用外賣環保餐具，惟成本比塑膠餐具高足足四倍，一般茶餐廳難以負擔，「而家外賣只係加一蚊，冇得加太多，邊有人買」。

綠領行動去年曾推算，港人疫潮期間每星期消耗逾一億件外賣即棄塑膠。組織總幹事何漢威認為藍圖現時訂下的目標十分空泛，未有具體列出首階段禁制哪種餐具。全球多個國家和地區分別於去年及今年起，分階段管制即棄塑膠餐具，反觀港府計劃至少四年後才實施第一階段管制。

根據環保署數據，本港2019年全年平均塑膠及發泡膠餐具棄置量約為73,000公噸，即每日約200公噸，佔整體廢塑膠棄置量的8.6%，比前一年增加1.4%，疫潮爆發後的棄置量難免會再增加。政府前年4月曾就管制或禁用即棄膠餐具展開研究，環保署稱，研究現已大致完成，今年稍後將諮詢業界及公眾。