今日適逢是台灣二二八事件七十四週年,七十四年後的今日,台灣成為擁抱自由、民主的美麗小島,但亞洲地區仍有不少人民生活在暴政的統治下。今天的緬甸,全國各地繼續有大批巿民上街,而居港的緬甸人,亦以他們的方式,爬上太平山山頂,高舉標語聲援及支持自己家鄉的「手足」及所有為民主自由而奮鬥的勇士。

來自緬甸,已在港居住兩年的Maymee,今日與其他三位在港緬甸人及約六名港人,來到太平山山頂,展示「Drink Milktea,Abolish Dictatorship,Fight for Freedom」等標語,並帶同象徵不同奶茶聯盟國家的奶茶飲品,聲援在緬甸街頭反抗軍政府暴政的緬甸人,及在香港、泰國等地,為民主與自由抗爭的人民。

Maymee指,香港及緬甸,都在為爭取真正的民主而努力。自2019年起,她見證着香港人作為一個群體,為自由和民主等價值而努力奮鬥,直言非常欣賞香港示威者所展現的精神與勇氣,更指緬甸的抗爭是從香港抗爭者身上學習的:「事實上,我們緬甸人並沒有相關的經驗,我們所做的,都是從香港抗爭者身上學到的。我們有不同的照片,和由香港抗爭者提供的筆記,教導我們如何與警察抗爭、如何快閃突襲等。在緬甸示威的初期,我並沒有發現我們是在抄襲香港抗爭者的行為,但後來我慢慢發現,我們所做的,其實正是香港抗爭者的抗爭時的行動。」(Actually, we Barmiest people didn’t have much experience about this, so we actually learn and copy everything what HongKongers did before. Even we have some pictures and some notes provided by Hong Kong people, on how do we deal with the police, how do we make the flash mob movements, something like that. At the start of the protest, I didn’t realise that we were copying in that same way of what the HongKongers did, but day by day we do realise that we really copy what HongKongers did.)

每次看到有關緬甸示威的新聞,Maymee都會感到非常低落,看到軍政府的暴行,更讓她根本無法專注於自己的工作及日常事宜上。她有朋友在緬甸前線抗爭,看到每天抗爭者死亡數字的上升,軍政府變本加厲的打壓,都讓她感到非常難過:「我們是手無寸鐵的平民,他們(軍政府)有不同的武器,這就是我們最大的阻礙。即使我們擁有民意,凝聚了所有人民的力量,我們仍面對很多的困難,和他們抗爭到底是一件非常艱難的事。」(We are unarmed people, and they really have the weapons in their arms, this is the biggest barrier between people. Even we have the people power as a nation wide, we still have difficulties, and it is a tough time to fight with them.)

她指,緬甸今次的示威規模,與過往很不一樣,是全國首次大規模的示威,讓她感覺,這次他們能夠戰勝暴政,贏得真正的民主:「這不是1988年(8888民主運動),亦不是2009年(果敢軍事衝突),我們生活在全球化的年代,我們有科技的加持,有媒體的力量,即使他們(軍政府)嘗試切斷網絡,我們亦會找到其他的方法,與國外的人保持聯繫。無論抗爭需要持續多久,我相信我們始終會勝利,這次我們退無可退,沒有輸的本錢。」(I feel like we are winning. This is not 1988 anymore, this is not 2009, we are living under globalisation. We have the technologies, we have the medias, even they try to cut off the internet, we still try to find another way to communicate with our country from the outside. We still have the power of technology, the power of people, and the power of globalisation, I do believe we are winning, whether it takes time or not. We have to win it.)

楊政賢:奶茶聯盟同爭取民主 屬命運共同體

前民陣召集人楊政賢今日亦來到聲援緬甸的示威活動,支持緬甸巿民為了抗衡政府盜竊自由、民主選舉結果的抗爭運動,並指香港與緬甸、台灣等奶茶聯盟的國家有着相同的經歷:「(民主派被捕嘅55人)淨係得幾個係未被起訴,而佢哋都仲係on the hook(仍未脫離可能被控顛覆國家罪的困境),我哋而家嗰47個被起訴顛覆國家政權呀,佢哋搞緊啲咩呀?佢哋純粹係為咗搞一個初選,而依個初選正正(本來)係我哋選舉嘅自由。」他強調,奶茶聯盟的國家間需互相聲援,因為對自由的追求,已將大家緊緊連結在一起,成為一個「命運共同體」。

楊又指,經常會聽到人形容稱「(緬甸)好似香港(人)咁去示威」,但其實奶茶聯盟國的人民都是在相互影響及啟發的。他說,緬甸人民由上世紀八十年代起抗爭,直至近年才成功爭取到民主,提醒我們爭取民主是一場漫長的持久戰:「係依個咁漫長嘅歷程裏面,中間一定好多痛苦,有好多失望,有好多自我懷疑,我諗依個係每一個珍重香港自由嘅香港人,而加切切實實、切膚之痛嘅一種感受嚟嘅。正正係因為嗰種過程係非常嘅痛苦,我哋就更加需要去聚埋一齊啦,去互相勉勵、支持同分享自己嘅憂心或者係痛苦,只有呢一種嘅共同體,先至可以令我哋繼續走落去。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!