【本報訊】繼民主派議員和區議員、法官、專業團體如香港大律師公會後，政府高官也淪為《大公報》頭版批鬥對象。今次批鬥高官之餘，建制陣營提倡的「健全」官員選拔審核制度，其實早在2012年已有伏線。有評論員指，中央早就開始處理執行北京政策斷層問題，中國社科院多年前更曾出版一份報告，建議香港特區政府常任秘書長人選要由中央審批。

《大公報》昨日以頭版批鬥食衞局常秘劉利群，其社論更提倡設立官員選拔審核制度。《大公報》刊登前新聞統籌專員馮煒光的文章，更仔細地建議日後政務官擢升須得港澳辦和中聯辦同意。

2012年藍皮書埋伏線

馮煒光的建議其實與2012年6月由中國社科院出版的《香港藍皮書——香港發展報告》不謀而合。《報告》由時為香港浸會大學中國研究所所長的薛鳳旋推出，薛亦曾推出讚揚中共進步、無私兼團結的《國情專題教學手冊》。

當時《報告》直指香港公務員系統與中央存在分隔，不滿公務員認識內地不深，建議常任秘書長人選要由中央審批，並由中央控制對主要官員及常秘的推薦權，同時常秘應與局長一同到北京述職。

熟悉內地時政的評論員劉銳紹指，中央認為香港執行北京政策存在斷層多時，2012年習近平登上中國國家主席後，中央已着手向公務員和常秘開刀，繼而出現前特首梁振英時代，公務員培訓處對異見講師及敏感題材一律「全部唔准搞」。當立法、司法機關經過整頓，選舉、教育等範疇也被肅清，劉銳紹認為，北京向行政機關入手，並要收到立竿見影的效果，而今次不會是最後一着，因為前年四中全會提出的方向，不是一年半載就能完成的工作。