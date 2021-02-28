去年底深水埗主教山配水庫因工程被毁壞，令百年羅馬式石柱配水庫曝光，亦揭露政府歷史建築保育漏洞。活現香港聯同建築或歷史專家合作研究，公佈民間「主教山配水庫文物價值報告」，根據古蹟辦評定建築的6大準則，包括歷史價值、建築價值、原真性、罕有程度、組合價值及社會價值，認為配水庫文物價值極高，值得評為法定古蹟。

有份研究、早年已揭示配水庫模樣的中大建築學院建築碩士畢業生林嘉慧稱，在建築價值方面，主教山配水庫由花崗岩石柱和紅磚圓拱所組成，亦是也是香港唯一以花崗岩石柱、紅磚圓拱和混凝土桶形拱頂和擋土牆而建成的配水庫。她稱三種物料反映當時香港建築歷史，如紅磚反映殖民地歷史，花崗岩估計屬本地建築物料。在配水庫落成後，其後落成的的紅磚建築，如香港醫學博物館和舊上環街市北座大樓等亦已被列入為法定古蹟。

有份研究的建築歷史學者黎雋維亦稱，利用3種物料興建配水庫當年香港過渡性建築方法，其後建築物多以鋼筋混凝土建成，故現存使用此方法建成的建築物不多，亦突顯似配水庫的獨特性。

見證九龍由泵井變水塘供水

就歷史價值方面，主教山配水庫為1902年啟動的「九龍重力自流供水系統」的重要一環，是作為20世紀九龍供水設施的起源，見證九龍半島由泵井供水到水塘供水的轉變。負責配水庫的建造工程的工程師Lawrence Gibbs，他其後加入的Denison, Ram & Gibbs建築師樓，亦設計出不少具歷史價值建築，包括屬法定古蹟的香港大學儀禮堂及梅堂，花園道梅夫人婦女會等。

報告亦稱，主教山配水庫建築特色大致保留完整，雖曾於1952年進行改建，加建混凝土牆以縮小貯水區等，而108條支柱中有30條嵌入了壓實泥土區內，但沒有影響原來結構，即使去年水務署工程破壞了主教山配水庫，但估計約九成範圍並未受影響。至於罕有程度，除了其獨特的建築材料外，配水庫為全港尚存5個戰前配水庫之一，是九龍半島現存已知第二古老的配水庫，同具歴史的山頂克頓道食水配水庫早前已確認被拆毀。

直接連繫5法定古蹟1歷史建築

至於組合價值，報告稱主教山配水庫與九龍水塘5項法定古蹟，包括主壩等，和一級歷史建築九龍油麻地舊水務署抽水站有直接連繫，皆為九龍早期供水歷史的標記。而主教山配水庫昔日改善了九龍供水系統，大大減低疫症傳播，亦具社會價值。

活現香港共同創辦人陳智遠稱，他們會將報告交予古蹟辦及古諮會，認為報告反映配水庫價值值得列作法定古蹟，若當局不將配水庫列作法定古蹟，應向公眾交代理據。他亦批評，政府官僚地將部份未能列為建築物的構建，如今次配水庫，列作不去處理的項目，令不少具歷史價值的構件因此消失或面臨清拆，如全港早前僅剩7個的界碑，其中一個亦因工程被𠝹去一半。

斥古蹟辦誤導公眾

陳智遠更直斥，古蹟辦一直聲稱2017年古諮會行在會上決定暫不處理水缸等30多項非建築物的歷史評審。但他翻查當年會議錄音，會上根本沒有決定一刀切不處理這些構件，批評古蹟辦誤導，決定亦令人難以信服，「冇理由為古蹟把關嘅部門會用咁落伍嘅保育方法」。

他們促古物諮詢委員會改革評審機制，防止類似事件再次發生。黎雋維建議可參考外國保育建築的方法，如英國會要求一至三級的歷史建築均需保留，但容許業主作適量改建，而當地亦就基建及建築物定下不同的評審標準，而並非如香港一般只有一套標準評審所有建築物及構件。

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