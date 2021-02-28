有記錄以來最低分的財政預算案將以往派糖措施減甜。財政司司長陳茂波在電視台專訪表示，由於再錄財赤，故預算案「已經盡晒力」幫基層，如非有發債幫補收入，赤字更高，料未來赤字持續不排除再縮減派糖規模。

陳解話指，因財赤再破千億是史上第二高，已計入政府發綠色債券籌350億、未來基金投資收益回撥250億，否則財赤更高，無辦法下只好將派糖幅度減少。他指2025／26盈餘只有百多億，其時仍在發債及回撥投資收益，否則都是赤字，而且未來5年發債規模達1,755億，未來基金撥入有1,000億，有逾2千億元才能維持未來幾年財政相對平穩。

預計失業貸款壞帳率25%照推行

他引述國際貨幣基金全球經濟估計推算，本港經濟年中開始恢復，但事情變幻急促故會保持靈活度。他又認為雖然失業率到7%，疫情持續料失業率會再升，不過注入經濟動力如消費券等，料今年增長可有3.5%至5.5%。陳茂波屢被問到甚麼情況下才會加強支援基層「脫火海」，他以世事變幻難掌握為由，例如中美貿易磨擦引致政治、金融、經濟上的動盪，所以要保持一定實力應對衝擊，又可待時機合適再出招。

陳茂波又承認未來派糖措施不排除會壓縮規模，要逐年睇，形容要視乎收入、國際最低有效稅率對本港影響等因素，現階段會通盤考慮。

他指失業貸款是向市民提供多一個選擇，政府計劃絕對比坊間的好，申請人每月還約1,400元，相信申請人有工作後可以負擔，但「戴頭盔」指社會經濟環境會變，故細節會微調和保持靈活。計劃壞帳率預期達25%，何不直接派錢？他稱「我哋希望用比較小嘅錢槓桿一個大啲嘅效益」，預計今年下半年經濟好轉失業人士找到工作，大家都會願意還款。

陳茂波指就業不足人士有勞福局的在職家庭津貼及「特別・愛增值」再培訓計劃提升能力，而推百分百特惠貸款時希望幫到有需要人士，手續簡便同時又要防止被濫用，故首階段暫只容許失業人士及失業自由工作者申請。

陳過去多份預算案結語都是團結一致面對風浪，他稱「畢竟香港係我哋嘅家」，希望互相支持、放下矛盾跨過更難的難關，被問到仕途會否「更上一層樓」，陳說在特首領導下全心全意抗疫，為恢復經濟「上下一心全力以赴」。

避談會否推遲發放電子消費券

對於推行電子消費券被轟離地，不利小商戶，陳在電視專訪中重申，推出消費券一方面注入動力刺激經濟，另一方面想兼顧不同市民需要，現時目標是暑假開始接受申請，當局已接觸八達通等支付營運商，會盡快公佈詳情例如有哪些營運商、爭取商戶優惠價裝機以至豁免手續費，細節仍在磋商。萬一疫情轉差會否推遲計劃？他認為「最緊要萬事俱備」，另一方面疫下也有網購，政府會隨形勢研判。

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