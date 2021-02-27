【本報訊】特區政府就包括區議員宣誓安排及DQ機制修例，並引入負面清單九大行為，任何人一觸犯便可被DQ，五年內不得參選。政制及內地事務局長曾國衞表示，負面清單未涵蓋所有情況，在清單以外被認為不擁護、不效忠的行為都會視為違反誓言，包括不經思考反對國安法。他又指，暫不掌握中央在完善選舉制度方面何時有決定，仍有很多未知之數，故目前仍然以9月5日舉行立法會換屆選舉為目標。

曾國衞昨早在電台節目表明，條例草案的負面清單行為，只是涉及已有的法庭裁決及全國人大常委會曾提及的情況，其他情況如港府有理由認為不屬效忠，日後也會考慮。法例會否有追溯期是關鍵問題，他昨仍未正面回應，僅稱條文上沒有列明追溯期，但指不效忠行為具連貫性，考慮某一人行為是否真誠效忠，「唔會淨係睇嗰日行為。」

至於草案列明「侮辱國旗」為不擁護《基本法》之行為，節目主持不點名指鄭松泰曾於2016年被判侮辱國旗及區旗罪成。曾回應指，有關法院判決不涉及依法認定不擁護《基本法》，「𠵱家睇似乎仲爭個（依法認定不擁護）過程」，言下之意鄭能避過DQ。

仍以9.5舉行立會選舉為目標

去年380多名區議員曾聯署反對國安法。曾稱，對於維護國家安全行為若「諗都唔諗，聽都唔聽」便作出反對，難言符合擁護及效忠要求，又指對國安法內容有善意批評及建議是「可以接受」。那麼日後參選人是否要「愛國愛黨」，曾指，憲法清楚說明社會主義是中國的根本制度，由中國共產黨領導是其本質特徵，「最低限度一定要接受佢，尊重佢」、「可以有不同政見，但唔能夠嘗試破壞佢。」

今次修例賦權律政司長不受時限，可在任何時間對議員提出法律程序，涉及的議員須即時暫停職務。曾解釋指，被質疑不擁護、不效忠的議員，若仍擔任重要工作，不符合公眾利益。被問到如何確保司長謹慎運用權力，曾聲稱司長須有足夠證據，法院才會接納案件，「再加上律政司一直好專業」，不會輕率行事。

被問到中央強調「愛國者治港」，導致更多港人移民，曾指，中央如今是撥亂反正，2019年修例風波衍生暴力情況，即使疫情下暫時平息，若不解決問題總有一日會捲土重來，「出現咁嘅情況我都移民啊！唔係講笑。」他又指，暫不掌握中央在完善選舉制度方面何時有決定，仍有很多未知之數，故目前仍然以9月5日舉行立法會換屆選舉為目標。