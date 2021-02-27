【本報訊】上月22日，清潔工關厚基在屯門山景邨工作期間，疑失足由35樓垃圾槽直墮地下垃圾房，傷重不治，是11年來第三位命喪垃圾槽的清潔工。慘劇後，勞工處向全港41條屋邨及屋苑發「封槽令」。死者弟弟受訪時透露，哥哥事發前一個多月始擔任夜更兼職清潔工，即使收入微薄，仍向八旬母親支付家用。清潔公司事後僅向家屬發放一萬元撫恤金，並無交代事件。關弟質疑，政府並無吸取教訓，令同類意外繼續發生。

「佢想靠自己嘅勞力，養活自己。」於弟弟眼中，58歲的關厚基沉默寡言，卻自尊心重，即使年近花甲仍堅持工作。多年來，關厚基主要從事兼職速遞員，直至慘劇發生前一個多月開始擔任夜更兼職清潔工，每周工作三至四晚，工作時間為晚上7時至11時，雖然屬厭惡性工作，惟關「唔鍾意向政府攤大手板」。靠着一雙手，他每月收入約7,000元，僅夠餬口，侍母至孝的他，仍堅持每月交2,500元予82歲母親作家用，雙方雖不同住，仍每周見面飲茶，如今母子相聚時刻已成追憶。

基層工人搵命搏

關厚基的父親八年前去世，母親與56歲次子同住屯門屋苑，關厚基則於同區獨居。剛過去的農曆新年，關厚基缺席年夜飯、開年飯，屬於喜慶的日子只剩哀愁，關弟過年前已向親戚表明不接受拜年。白頭人送黑頭人，行動不便的關母茶飯不思，「冇晒心機，個人吽吽哣哣。」

從事工程的關弟指，事發前已知垃圾槽危機四伏，惟哥哥從不提及工作內容，如今更不幸離世，令他悔不當初，「如果我知道佢咁危險嘅，我會叫佢唔好做。」清潔公司事後向他提供一萬元撫恤金及哥哥約3,000元薪金，惟並無交代事件。關弟認為，清潔公司應為意外負上最大責任，打算循法律途經追討賠償。11年來，本港已發生五宗同類意外，當中三人命喪垃圾槽，關弟認為政府無吸取教訓，基層工人為微薄收入搵命搏，「（點解）繼續容許呢個（舊式垃圾槽）模式運作？」

涉事槽口未改裝

記者昨重返現場，發現景樂樓所有樓層垃圾房已停用及上鎖。涉事35樓垃圾房門被一塊磨砂玻璃紙覆蓋透明玻璃，從門罅窺看，可見內裏的垃圾槽仍未進行改善工程，槽口大小約45乘45厘米。樓下大垃圾房門外貼有一張「禁止使用垃圾槽」告示，指違者即屬犯罪，可處罰50萬元及監禁12個月。現時大廈清潔工需使用升降機收集垃圾，有清潔工稱使用舊式垃圾槽扔棄垃圾相當危險，惟使用升降機則較費時，「係有啲辛苦囉。」

山景區議員黃丹晴表示，今次墮槽事故令人十分遺憾，長遠而言不應再使用垃圾槽收集垃圾，「用返𨋢運（垃圾）相對安全啲」。他打算在區議會復會後，要求房屋署等有關部門，交代巡查各屋苑垃圾槽的數字。