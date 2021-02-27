【本報訊】財政預算案披露用於維護國家安全的開支達80億元，但這筆撥款用幾多年、開支細項如何，公眾如今仍然被蒙在鼓裏。有線昨引述消息指，警方將國安處的目標編制定為4,000人，報道推算此筆開支夠用三至四年。民主黨前立法會議員涂謹申認為，國安處坐擁有如此強大人手，擔憂日後會有更多人因港版國安法被捕。

今年財政預算案中，首次列出2020/21年度有一筆非經常性撥款80億元，支付「維護國家安全」未來數年的開支，但整份預算案也沒有再披露此80億元如何分配。陳茂波只是說今年會向立法會提交預算報告，及後政府強調撥款不涉及中央駐港的國家安全公署。

編制遠超廉署 開支夠四年

有線昨日新聞引述消息指，這筆款項大部份用於警方國安處，而警方目標是國安處編制達4,000人，即是警隊人手的12%，按現時警方的人手及開支推算，80億元夠用三、四年。

民主黨前立法會議員涂謹申指，廉政公署有逾1,500人，開支每年為10億至12億元開支，國安處每年開支差不多是廉署的兩倍，涂謹申認為，撥款如此巨額，如果有多達4,000人的編制，日後因國安法被拘捕的人數可能會很多：「可能一年最少拘捕數千至一萬人。」

保安局前局長黎棟國則指，由於警方無公佈要處理多少宗案件，難以估計需多少人手，但不應將國安處與廉署作比較，形容兩者是「橙和蘋果」。他認為，國安案比一般刑事案件複雜，要深入調查。

《南華早報》前日則報道，此80億元將用來繳付執行港版國安法的紀律部隊人員的薪金，亦會用來繳付辦公室租金及設備開支，相關開支屬機密，故不會由立法會審批。

警方至今未有回覆有關國安處的編制問題，只稱80億元的維護國安開支，並不計算在警務處的250億元預算撥款中。

政府日前指，維護國家安全開支的撥款按港區國安法進行，不受本港現行法律限制，維護國家安全委員會的工作信息亦不予公開，故未能提供有關撥款的進一步資料；駐港國安公署的經費由中央財政保障，故與80億元撥款無關。

此外，據新華社報道，全國人大常委會昨審議的報告稿提到，「健全和落實香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，加強合憲性審查和備案審查工作，推動憲法全面有效實施。」該報告稿將提請本周召開的全國人大會議審議。