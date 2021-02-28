早前被捕、有份發起或參與去年民主派初選的55人當中，有47人同被控干犯「串謀顛覆國家政權罪」。多達約600字的控罪指，他們去年7月1日至今年1月7日期間，串謀及與其他人串謀，旨在顛覆國家政權，嚴重干擾、阻撓、破壞香港特區政權機關依法履行職能，罪成最高可判終身。

控罪指宣揚拒通過財政預算案圖「迫宮」

控罪指，47人宣揚、進行或參與一項「謀劃」，旨在濫用當選立法會議員後《基本法》第73條委託的職權，包括在立法會取得大多數控制權，不論財政預算或公共開支內容利弊如何，都不予區別拒絕及通過，迫使行政長官解散立法會，癱瘓政府運作，最終令行政長官因立法會解散及重選立法會拒絕通過財政預算案而辭職。

根據《基本法》第50條及第52條，如立法會拒絕通過財政預算案或其他重要法案，經協商仍不能取得一致意見，行政長官可解散立法會，行政長官同一任期內只能解散一次；若重選的立法會仍拒絕通過原案，行政長官就必須辭職。

指曾承諾當選後故意不履行議員職責 包括不擁護基本法

控罪又指，該項「謀劃」促使、引致及誘使他人參選或不參選選舉，以及承諾或同意當選後，審核財政預算或公共開支時，煽動、促使、引致、誘使他人按照該「該謀劃」，行使或不行使立法會議員職權。

控罪亦提及被告承諾或同意當選後，故意不履行議員職責，即擁護《基本法》、效忠中華人民共和國香港特別行政區，盡忠職守，遵守法律，廉潔奉公，為香港特別行政區服務。

「顛覆國家政權罪」罰則列明，首要分子或者罪行重大的，最少監禁10年，最高可判處終身監禁；積極參加者可判監3至10年；其他參加者則可判處最高3年監禁，亦可判入勞教中心或判處社會服務令。

資深大律師：控罪令佢哋絕對冇可能參選

有不願具名的資深大律師認為，即使未定罪，今次起訴都會剝奪被告政治權利，「而家charge（起訴）佢地呢條罪，即係令佢哋絕對冇可能（參加）選舉啦。」他解釋，控罪提及的行為，與政府早前交代的公職人員參選及任職條例草案中，作為DQ準則的「負面清單」接近。

條例並無特定追溯期，政制及內地事務局局長曾國衞早前表示，如作出「負面清單」的行為，則不符合擁護《基本法》、效忠特區，5年內失去參選資格。

毋須有實際顛覆行為 曾「共同協議」已告得

大律師陸偉雄表示，是次控罪為「串謀罪」，範圍較廣、較容易作出起訴。他解釋「串謀顛覆國家政權罪」的被告人不需作出實際顛覆國家政權行為，只要有環境證供，證明被告有「共同協議」就可以，舉證責任在於控方。他指環境證供可以是各被告之間的溝通或言論，「包括WhatsApp、網上文章，或者搵返你喺不同地方發表嘅主張作推論。」

對於今次有8人未被落案起訴，陸偉雄估計可能是證據不足，但將來仍有可能控告他們，「告得嗰啲告咗先，冇需要搵夠證據先一次過告晒。」

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