尖沙嘴K11 Musea名潮食館群組持續擴大，今日（28日）再增10名確診者，惟名潮群組仍有十多人曾於19日到場午膳而未被找到，專家批評情況不理想，「安心出行」應用程式風險通知及追蹤效用亦成疑。

對於衞生防護中心傳染病處主任張竹君指有曾於19日光顧名潮填紙仔留下聯絡資料者未能聯絡上，「打個電話但唔係嗰個人」，稱可能有人無留低正確的資料，感染及傳染病科專科醫生林緯遜指，市民如未有使用安心出行或填寫正確資料，是對政府存在信任問題。

「安心出行」追蹤慢 無「風險通知」

K11 Musea名潮食館群組，今日（28日）再增10名確診者，包括1名黃頌仁醫務所護士，因接觸過3名先後求醫的確診者而染疫；K11地下Cartier工作的員工今日亦確診，商場地下Twinkie Cookies的員工出現病徵，另有一名去過同樣位於5樓的餐廳Lilium下午茶的女子亦確診。

疫情記者會上，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，現時群組的個案仍集中於名潮食館2月19日午膳時段，至於Cartier員工及Lilium食客仍未列入群組內，又謂不排除有人在商場與確診者走過，或是從環境中感染。

名潮群組仍有10多人曾於19日到場午膳而未被找到，昨亦有食客指曾於當日到名潮用膳，並以「填紙仔」留下聯絡方式，惟政府刊憲強制檢測後，仍遲遲未收到強檢短訊；有曾到訪名潮並有安裝「安心出行」的食客亦仍未收到任何風險通知。

將「改良」app以掌握掃瞄者身份

名潮食館由2月18日首宗個案（10942號個案72歲男清潔工）出現病徵開始，至今10日內衍生44宗個案，情況與1月時中九龍幹線隧道地盤爆疫的初期類似。是次爆發當中，「安心出行」應用程式未能協助斬斷傳播鏈，仍然只能賴以「追尾」找尋密切接觸者送檢，外界憂慮最終會否重蹈社區大擴散覆轍。

歐家榮則稱，暫時只發現食客把病毒傳染給密切接觸者，未有發現進一步傳播，但不排除之後陸續出現；被問到「安心出行」是否「冇用」、「冇意思」，他反指「我哋睇得到都好有用嘅」，稱最近不少個案其實有裝該程式，中心亦憑紀錄找到一些密切接觸者送檢，或發現一些患者忘記了的接觸史。中心亦已在程式發放名潮食館的感染通知，「所以整體嚟講我都覺得有用」。

至於程式是否不能盡早斬斷傳播鏈，歐沒正面回應，僅指程式有其限制，例如無法得知掃瞄了QR code的食客身份及同行人數等，因此仍未能找到全體70多名2月19日到訪名潮食館的食客。他稱，相信有關政府部門或會「改良」程式。

食物及衞生局局長陳肇始周一（1日）出席記者會時，被問到是否因放寬限聚措施導致疫情反彈，陳指港府上次放寬時已有措施及要求以減低風險，包括推出「安心出行」。對於有市民疑留下不正確資料導致無法追蹤，陳指留資料有機會出錯，會為防疫帶來挑戰，是「不理想」，呼籲市民使用「安心出行」。她又指，若食肆不遵守防疫措施會有罰則，包括最長停業14天，強調會加強執法。

專家：連串巧合引致大爆發

感染及傳染病科專科醫生林緯遜指，名潮群組爆發集中在2月19日午膳時間，形容是連串巧合引致大爆發，「咁啱有個高病毒量患者，又放寬咗堂食」，他認為患者由發病到確診一般都有數日時間，中間已將病毒傳開，即使「安心出行」發揮到最大效用，都未必能阻止到這類超級傳播。

林又指，名潮群組仍有10多人曾於19日到場午膳而未被找到，情況不理想，市民如未有使用安心出行或填寫正確資料，是對政府存在信任問題。他又指自己曾於26日晚上到訪該商場「嘟」安心出行，以為只要商場食肆出現爆發會收到通知，認為當局應擴闊程式發放感染通知的時間限制。

林緯遜又認為，今次一間食肆爆疫暫屬個別事件，但認為所有高風險場所包括健身中心、美容院或補習社等都應「執正」防疫措施，否則稍一鬆懈就會爆發個案。

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