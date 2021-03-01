47人因為初選被控串謀顛覆國家政權，8人則暫時未被檢控，參與新東初選的嚴重智障人士家長協會前主席李芝融雖然暫時仍享自由身，但個人心情也相當矛盾，「雖然我同其他人（被告）無乜嘢往來，但見到我哋一齊為咗香港而做嘅事，各自付出咗唔同代價，係一件好唔開心嘅事。」李芝融昨午4時獲續保後短暫休息，昨晚7時已與同事落區關心基層，向深水埗露宿者派糖水，直至午夜12時才回家休息。

記者 林俊謙

獲續保後第一天，李芝融如常回到辦事處工作，他周一早上接受《蘋果》訪問時指，昨未被檢控第一時間想到的是：「暫時可以令我嘅朋友安心」。他憶述往警署報到前一晚，花了很多時間開解擔心自己的同事：「我好強烈感受到佢哋（同事）對我嚟緊嗰啲日子，同可能發生嘅事，嗰種擔憂同不忿」。

他指，不少同事都對他在初選其間只是提出基層、社福、殘疾人士和長者問題，卻被指涉嫌串謀顛覆國家政權而被捕難以理解，當晚與同事「傾通宵」至上午7時才回家，睡覺休息兩個多小時後就去剪頭髮，再到警署報到。

政治素人被捕後，仍能坦言面對並生活如常。李芝融說，自己成長過程中經歷過六四事件，認為生活如常就是面對政權打壓時的最好準備，「喺同一個政治權力核心（管治）下，對我嚟講，應該唔會有太大根本性分別，所以有啲地方嘅事情、或者一啲管治方式，我都有啲理解嘅」，但他不諱言至今無法估計為何暫時未被起訴。

除了一眾同事，他指自己被捕後最放不下年邁的母親，指母親一向「細膽」，早前未有主動告訴母親自己被捕，只透過家人轉告消息。他昨日獲釋後也特別回家探望母親，親自向至親說明情況，苦笑指：「佢（母親）都係叫我要放吓生啊、拜吓太歲啊、食吓齋啊咁囉。」

傾向不參加今屆立會選舉

這段暫時仍然自由的時間會做甚麼？李芝融稱會積極考慮做YouTuber，希望令社會認識不同階層的生活狀況，加強不同社會人士之間的聯繫，亦希望能為民間團體提供教材，令他們明白推動社會福利議題時需要關注之處。

他強調未來會繼續關注被捕人士狀況，更希望香港人不要對香港失去希望，「我哋一定要相信香港人嘅選擇同埋堅持，係唔會令人失望嘅。」他又認為，政府處理參加初選人士的方法或可壓制某部份人的表達自由，但未能解決香港的根本問題，「如果想從根本解決問題嘅話，只可以選擇互相溝通，同埋用行動回應唔同嘅訴求。」

香港選舉制度在中共要求下，面臨重大轉變，李芝融說傾向不參加今屆立法會選舉，除因為不清楚新立法會的運作情況，亦因為他目前「無乜心機喺政治上參與」，並認為在當前的政治暴風暴中，即使當選亦可能有反效果，擔心會有負社會的期望。

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