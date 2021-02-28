【本報訊】港版二二八事件上演， 47名民主派參與立法會泛民初選人士昨被警方正式落案控以「串謀顛覆國家政權罪」，今晨將到西九龍裁判法院提堂，料一如其他國安法案，各人勢被拒保釋。他們昨步入警署前已料將失去自由，故把握機會留下感言，有份協調初選的法律學者戴耀廷叮嚀大家「小心啲啦，祝各位平安！」以一襲黑衣到場的阿布泰國生活百貨創辦人林景楠重申：「我無做錯事」，並再次寄語「香港人加油！」

55名曾參與去年「35+」初選的民主派人士，今年1月被警方國安處人員指控違反國安法拘捕後獲保釋，除正服刑或還押的黃之鋒、譚得志及胡志偉外，其餘52人日前收到通知要求昨「提前報到」，結果當中47人被正式控以串謀顛覆國家政權罪，最高刑罰可判終身監禁，只有八人能再步出警署，其餘各人均不准保釋，今晨在西九龍裁判法院提堂。消息人士指，控方有信心提堂時各被告不獲批保釋，甚至早有準備各被告將就此上訴至高院。

勢將再入獄的戴耀廷昨午單獨現身馬鞍山警署，有友人及支持者到場聲援，並以「神的平安與你同在」作鼓勵；戴面對傳媒追訪時多次帶笑說：「冇嘢講喇」，但最後仍叮嚀大家「小心啲啦，祝各位平安！」

鄒家誠盼港人勿懷憂喪志

去年參加新東初選的林景楠在親友陪同下到警署，對於極可能失去自由，他稱對此「冇咩諗法」，透露他近日跟家人說：「我無做錯事、無做違法事」，又指即使最後被監禁仍問心無愧，然後透過直播鏡頭寄語說：「香港人加油！」

代表戴耀廷的律師、民主黨何俊仁其後見記者，稱《基本法》授予立會制衡特首能力，如今竟被控以串謀顛覆，可謂匪夷所思，「好多讀法律嘅人都好難理解」，但指戴已做好心理準備，形容他心情平靜。

民間集會團隊發言人劉頴匡及中西區議員梁晃維到旺角警署報到，兩人均相信港人會繼續堅持爭取民主；在初選出戰超區的元朗區議員王百羽寄語支持者，「要問心無愧，要繼續做個好人，去阻止錯嘅嘢發生」；職工盟主席吳敏兒也寄語港人「去到邊都要堅持理想，追求民主的心永遠不滅」。

另一被控的荃灣區議員岑敖暉，他的新婚太太余思朗在社交網站發文，引述岑指2019年為最快樂一年，因港人展現無比堅毅及勇氣抵抗，牢獄對他而言也是應負的擔，又送上岑口頭襌寄語港人：「越爛嘅牌越畀心機打。」

正在青衣警署扣押的鄒家誠，他的fb昨刊出一封相信是在警署內寫的短信，除提及被正式落案起訴，今日直接上庭外，又希望港人勿懷憂喪志，自言即使今日面對直接還押、連同7.1佔領立會暴動罪，他隨時面臨10年以上牢獄也好，「我都繼續與各位並行，繼續強化自己，成為一個更好嘅自己，再同大家喺牆外拼搏。勿憂，勿放棄香港！」

學者指檢控充滿選擇性

公民黨透露，該黨李予信、郭家麒、譚文豪及楊岳橋四人被起訴，指「一生平安，磊落做人，但世事有時兩難全」，只能努力實踐後者，歷史會站在公義一邊。民主黨指該黨五名成員被落案起訴，已安排律師跟進。

民陣召集人陳皓桓斥起訴完全是赤裸裸政治打壓，認為是想令到被控人士被還柙時難以保釋，喪失人身自由，他看不到議員否決預算案有任何違法成份，「立法會係有贊成、反對同棄權呢三個掣，佢哋點解唔可以用《基本法》賦予嘅權力去做（否決預算案）？」香港民意研究所副行政總裁鍾劍華認為政府今次檢控充滿針對性及選擇性，「法例已經荒謬，標準模糊不清，真係無法解釋，呢嗰要問政府」。

對於政權檢控跨光譜民主派，時事評論員劉銳紹坦言：「任何可能更壞嘅事都可能出現」，提醒大家「現時已經唔存在兩制」，「佢（共產黨）考慮完政治需要，做唔做到，仲有利害，即係對佢冇害，咁毫無制約嘛，當然就會做（檢控）」；又指人大將討論香港選舉，所以需「清除晒一切障礙」，認為港人要保存力量，尋找方法壯大士氣，指現時情況「絕非句號」。

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