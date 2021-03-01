零傳媒經驗的民政事務局副秘書長李百全，今日空降接任廣播處長之際，有至少兩名港台中人向本報表示，香港電台電視及機構業務公共事務組總監王祿霞、《頭條新聞》及《香港故事》監製，三人先後遞信辭職。其中王祿霞是助理節目主任利君雅的上司，據知王表明不滿商經局報告，今日（1日）提出辭職。

據悉，辭職高層包括王祿霞、《頭條新聞》監製廖慧玲、《香港故事》監製方曉山，其中廖、方兩人早前已請辭，廖未有簽署宣誓聲明。

消息人士指，請辭的《香港故事》監製方曉山，有「金牌監製」之稱，專做紀錄片，「個個做細嘅爭住想申請跟佢」。而《香港故事》現時被改名做《疫行者》，將是方在港台的最後作品。據了解，暫時未知3人的請辭是否已獲批，暫時未有前線遞信。

該消息人士指，3人下午公佈消息時，「差唔多全體同事都忍唔住喊」。

王祿霞表明商經局報告要求超越其底線

有港台中人向《蘋果》說，王祿霞今日開會時表明，是因為商經局的檢討小組報告才辭職，認為報告要求的事已違反她的底線，「要做好多超越底線嘅嘢，頂唔到，要走」。她又表示在港台的路已完，勉勵同事們珍重。

6資深監製將陸續離開 公共事務組如「滅門」

據悉，公共事務部年中將另有1名高級監製和1名監製退休。港台消息人士指，公共事務部共有7個年資將近或逾30年的監製，曾帶領團隊橫掃多個國際獎項，惟現時當中已有3人辭職、2人今年內退休，還有1人也會在未來2年內退休，「換言之，唔使半年PCA（公共事務組）等同滅門」。

港台回覆《蘋果》查詢時僅表示，不會對同事的離任作評論。

商經局報告多次提及節目內容失實 公共事務組被連根拔起

有港台中人形容方曉山為人溫文、講道理，「係謙謙君子」，原定由方監製的《香港故事》上月初被港台押後至農曆新年後才播出，更被改名做《疫行者》，「佢（方）已撐得好行，咁mild嘅節目，又唔畀出又要改名」。而方隨後在月中遞信請辭，未知是否有關。消息人士指，方曾在會上表示，自己拍了紀錄片30年，「把尺從無變過，變嘅係港台」。

消息人士指，廖慧玲也因《頭條新聞》受到極大壓力，「商經局差唔多每日一信咁問頭條點處理」，但未知廖是何時遞信。

消息人士斥，局方檢討報告內容失實，同時是侮辱港台員工，「報告特別quote嘅好多例子都係叫緊PCA（公共事務組）交人，係叫PCA收皮」。

消息稱，預計年中退休的分別是前《警訊》監製和公共事務部第三把交椅的高級監製，預料政權下個目標將是「清理」《鏗鏘集》等節目。

消息指，今次地震不只是PCA（公共事務組）被連根拔起，離開的監製是最資深、最Top的老行尊，「佢哋走咗係全行嘅損失」。

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