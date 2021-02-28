【本報訊】47名參與去年民主派初選的人士被控涉干犯串謀顛覆國家政權罪，最高可被判終身監禁。有大律師指串謀罪範圍較廣，只要有環境證供證明被告有共同協議即可，較容易起訴。

根據港版國安法，顛覆國家政權罪是指以武力或其他非法手段，嚴重干擾、阻撓、破壞中國或特區政權機關依法履行職能，攻擊、破壞履職場所及設施。該罪行刑罰設三級制，首要分子或罪行重大者最少監禁10年，最高可判處終身監禁；積極參加者可判監3至10年；其他參加者可判處最高三年監禁，亦可判入勞教中心或判處社會服務令。

只需證有共同協議

大律師陸偉雄表示，串謀罪範圍較廣，較容易起訴，串謀顛覆國家政權罪的被告人不需作出實際顛覆國家政權行為，只要有環境證供證明被告有共同協議即可，舉證責任在控方。他指環境證供可以是各被告間的溝通或言論，「包括WhatsApp、網上文章，或者搵返你喺不同地方發表嘅主張作推論」。

有不願具名的資深大律師認為，即使尚未定罪，今次起訴也會剝奪被告政治權利，「𠵱家charge佢哋呢條罪，即係令佢哋絕對冇可能（參與）選舉啦」。他解釋，控罪提及的行為與政府早前交代的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》中作為DQ準則的負面清單接近。該條例草案無特定追溯期，政制及內地事務局長曾國衞早前表示，如作出負面清單行為即不符擁護《基本法》及效忠特區，五年內失去參選資格。