左報批鬥矛頭近期轉向高級政務官，繼啱啱升任食衞局常任秘書長嘅劉利群被左報指控在任食環署署長時，未有清拆連儂牆文宣，縱容黑暴後，另外亦有人被翻舊賬，躺着也中槍。《文匯報》網站噚日以〈常秘劉焱被揭戴『獨罩』〉為題「報道」，指財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）劉焱上周三出席財政預算案記招時，疑似戴咗「51」字樣拼成嘅商標口罩，話係51黑暴口號。全文用意，相當明顯。

睇返劉焱嗰款口罩，生產商係「Savewo救世」，佢哋喺去年12月曾經喺facebook發文，話商標取自英文字母「S」、「W」，當中冇包含「5、1」數字，鬧過有人移花接木解讀文字。睇返個字樣係將個S字頭嘅品牌，扭成兩個等邊三角形，再喺右下角加斜線變成SW兩個英文字。被批鬥嘅劉焱就透過財經事務及庫務局回覆，話事前並未留意口罩牌子，亦唔知道有人認為有咁嘅含意，否則一定唔會購買或使用。

金澤培因為「Made in HK」而入貨

原來月初港鐵召開記者會公佈東鐵入錯線獨立調查報告時，港鐵行政總裁金澤培都因為戴咗上述口罩，被網民質疑支持「五大訴求，缺一不可」；有傳媒當時報道，話金澤培某日行過一間大型連鎖店，店員推銷一款香港製造嘅口罩，佢見made in HK、冇留意上面有乜字樣，更加無諗到會被無限解讀而買咗，估唔到事隔唔夠一個月，輪到劉焱「中招」。

「救世」口罩商即日起換商標避禍

而喺劉焱被批鬥之日，涉及口罩商「救世」喺Facebook宣佈，為咗「慶祝成立一周年」，即日起全面用全新商標「SAVEWO LOGO：EVOLUTION」，指全新商標象徵意義重大，秉承佢哋嘅成立目的而不斷進化，而舊有商標都會繼續沿用，似乎都係想避免再捲入批鬥潮。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！