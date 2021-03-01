47名參與民主派初選的人士被警方控以「串謀顛覆國家政權罪」，案件將於今早11時在西九龍裁判法院提堂。英國、美國、加拿大等駐港領事館人員，荷蘭、德國及瑞典外交人員及歐盟駐香港辦事處副辦事處主任Charles Whiteley（韋理斯）亦有到場排隊，他們逗留至約11時左右離開。

今早約10時，已有數百市民到西九龍裁判法院門外聲援，排隊人龍由法院門外延至法院側的英華街英華小學旁。歐盟駐香港辦事處副辦事處主任Charles Whiteley（韋理斯）亦在人龍中，他指歐盟昨日已就案件發表聲明，對檢控表示深切關注，他與駐港代表會繼續關注案件。

除了Charles Whiteley外，有英國、美國、德國及加拿大等國的領事館代表亦在人龍中，但由於他們排在較後位置，相信未必可以入內聽訊，但韋理斯稱他們仍會多留一會，以示對案件的關注。

上午約11時，韋理斯等多名外國駐港代表已離開。

英國及歐盟聲援47名民主派

警方昨日（2月28日）以涉嫌違反「串謀顛覆國家政權罪」，通宵扣留47名參與民主派初選人士後，多國政要均發聲明譴責，本港及海外人權組織更要求立即放人。

英國外相藍韜文在Twitter發文，指港府起訴47人「令人深感不安」，顯示《國安法》是用來消除政治異見而非恢復秩序，「這與中國政府的承諾背道而馳」。

歐盟駐港辦事處亦在社交網發帖，指歐盟非常關注47名民主派人士被起訴，「這清楚表明香港已不再容忍合法的政治多元化」。歐盟促請香港及北京當局遵守《基本法》及《公民權利和政治權利國際公約》中，對基本自由和法治的承諾，要求立即釋放被捕人士，並會持續監視事態發展。

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