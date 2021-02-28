【本報訊】港澳辦主任夏寶龍為「愛國者治港」列出多條新紅線後，特區政府隨即就區議員宣誓安排及DQ機制修例，將「愛國愛黨」要求法律化。政務司司長張建宗（圖）昨在網誌為北京護航，指全面落實「愛國者治港」是準確貫徹「一國兩制」方針必須遵循的根本原則，確保「一國兩制」行穩致遠；而要落實「愛國者治港」原則，最關鍵和急迫是完善相關制度，特別是選舉制度，表明特區政府必定尊重中央在完善政治體制的主導權。

指治港者愛國天經地義

張建宗在網誌上繼續表忠，力撐中共閹割本港的民主選舉制度，指夏寶龍發表「愛國者治港」的重要講話，對於完善香港政治體制發展及選舉制度有重大意義。他指「愛國者治港」原則一直存在，既非新概念，也是最低要求。而在這種憲制秩序和政治體制下，要求治港者愛國，堅定維護國家主權、安全、發展利益和香港長期繁榮穩定，屬理所當然、天經地義。

他強調，政治體制問題屬中央事權，並非香港特區高度自治的一部份，特區不可自行制訂政治制度。而選舉制度是其中重要一環，故此落實「愛國者治港」原則，最關鍵和急迫的是完善相關制度，特別是完善選舉制度，確保香港管治權掌握在愛國者手中。特區政府必定尊重中央在政治體制完善方面的主導權。