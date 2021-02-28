【本報訊】有效率僅得五成的國產科興疫苗，網上預約接種系統今早9時起再次開放，接受五個優先群組預約，最快本周六開打；政府同時新增三間位於將軍澳、屯門和葵青的社區疫苗接種中心，連同醫院管理局轄下的普通科門診診所，接種名額合共增至20萬個。至於整體有效率逾九成的「復必泰」德國BioNTech疫苗，首批58萬劑疫苗雖已抵港，但政府仍需驗收及預備疫苗的解凍工作，市民本周中可經系統預約，最快本周末或下周初才可接種。

20萬接種名額今開放預約

政務司長張建宗昨表示，首兩周的預約已額滿，共有約七萬名市民預約接種兩劑疫苗。自上周一以來，本港累計有超過二萬名人士接種了第一劑科興疫苗，昨日單日有逾七千名市民接種。預約接種科興的網上系統今早9時起再開放，提供20萬個名額。私家醫生本周中亦可為優先群組接種科興疫苗，有關診所名單今日上載至接種計劃網站，市民可直接聯絡私家醫生診所。

另外，繼一名72歲男長者於佐敦官涌體育館接種科興疫苗後心悸需送院治理，沙田源禾路體育館接種中心前日亦有一名婆婆接種疫苗後「眼矇」送院。負責營運源禾路體育館接種中心的百本專業護理服務顧問龐愛蘭回覆本報查詢時指，上周六一名婆婆接種後，向職員稱「話隻眼矇。」經檢查後，發現該名婆婆心跳等指數正常，惟血壓較高，最終將婆婆送院治理。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜指，眼矇非接種疫苗後的過敏反應，「除非佢平時血壓麻麻地，突然打針好痛，令佢血壓飆到180，有冇機會突發令佢視網膜出現問題？理論上可能，但唔普遍。」