中文大學新一屆學生會當選內閣「朔夜」今日（3月1日）履新，惟新任會長林睿睎今午連同一眾幹事召開記者會，宣佈朔夜全體內閣今天總辭。林表示，朔夜仝人辭職與幹事近期連番受到校內外打壓有關，包括校方威脅「誅連」其他學生會組織，以及有學生會幹事及家屬近日收到死亡恐嚇。副會長羅子維更稱，中大學生會未來或淪為不關心社政的「福利莊」，中大學生會51年英名恐名存實亡。

林睿睎今偕一眾學生會幹事宣佈，將會向負責舉辦選舉、亦是中大學生組織最高機構的中大學生會代表會請辭。他指總辭決定是12名當選幹事於兩日前一致通過，事前曾諮詢其他學生代表。林坦言辭職屬無奈決定，並稱撤回政綱等同失去民意授權。他隨後向近4,000名向「朔夜」投信任票的中大同學鞠躬致歉。

林隨後指，校方上周五（26日）晚發聲明封殺朔夜後，曾非正式約見學生代表，席間校方代表提出該篇聲明是基於「港版國安法」下的考量。該名代表又暗示，若朔夜繼續以中大學生會名義服務學生、或其他學生組織承認朔夜的正當性，將考慮進一步以同樣方式處分其他學生組織，當中有機會收回中大兩個校園媒體的會室，試圖分化學生組織間的信任。林又稱，近日有朔夜幹事及家屬接連受到滋擾，甚至收到死亡恐嚇，林非常擔心其安危。

選擇上任後辭職展現民意授權 不容校方非正當DQ

林又道，雖然不清楚校方的制裁對未來學生會內閣是否有約束力，校方亦未有作出有關承諾，但相信校方是次舉動，等同為學生會的政綱或行為劃下紅線，「（學生會）唔可以再講民主自由，唔可以再關心社會。」他強調，自己「有冇得上莊也要秉持自己嘅信念」，故未來不會參與學生會補選，亦毋須校方施捨認受性。

朔夜副會長羅子維則向《蘋果》稱，學生會選舉程序乃基於學生自治的原則而設，選擇在上任後才辭職，是希望展現「朔夜」是獲民意授權的當選內閣，同學的選票仍然有效，不容校方以非正當形式「DQ」，踐踏民意。

稱中大學生會將淪為「福利莊」

羅又表示，可預期中大學生會未來或會淪為不談社政的「福利莊」，「SU（學生會）關心社會就係原罪」，明言中大學生會架構目前在校方把持下，已腐敗不堪，日後亦等同名存實亡。

而另一位中大學生會副會長何思珩則向歷屆中大學生會幹事致歉，指今屆學生會無法守住歷屆學生會的精神，他們也無意為此辯護。但她認為，內閣這次決定對得起自己的良知及中大人的人文精神。

但何稱，希望外界即使指責他們「跪低」，也不要放棄對年輕人及未來的想像。對於中大學生會未來會否考慮註冊為獨立社團，她指目前審核機構為警務處，相信獲批機會不大，學生會將會繼續商其他可行方法。

何又稱，校方或會因是次記者會而對朔夜成員進行紀律聆訊，最嚴重可影響其學位，但眾成員已有心理準備。

根據機制，中大學生會代表會若接受「朔夜」請辭，將舉辦補選。《蘋果》已就事件向中大查詢，正待回覆。

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