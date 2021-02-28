看過今年的財政預算案後忽然有點懷念以往的預算案。大家都是官方文件，過去的財爺除了一大堆數字、收支項目外至少努力留下自己的signature、雋語或特別訊息，有人留下荀子的「強本節用」，有人把漫畫創意加進來，也有人請出《獅子山下》歌詞想打動人心。今年的預算案沒有甚麼讓人記得的佳句、點子，大家有的是一堆問號與感嘆號，難怪市民對預算案評分低下，政壇更幾乎一致喝倒采。

國安撥款準則惹連串質疑

對預算案的問號多不勝數，有涉及數百億元的重要建議，有的是三幾億元的小計劃，其中最矚目的要數為數80億元的國家安全專項撥款。根據預算案文件，這是一筆非經常性撥款，用以支付未來數年有關國家安全工作的開支。由於政府包括財政司司長陳茂波的解釋語焉不詳，不少市民都在問80億元的總額是按甚麼準則計算及撥出？歸入哪個政府部門或政策局的開支？是否包括內地駐港國安公署的開支……等。

在眾多個問號中，暫時只有一個得到明確的答案，那就是這80億元純然是香港本身在國家安全事務上的開支，內地駐港國安公署開支由中央政府負責。有答案當然比冇答案好，至少減少一些誤解。可惜，這個答案引發了其他問題。試想想，既然內地駐港國安公署人員薪酬及其他開支不在這筆撥款之內，那80億元這樣巨大的開支預算有何依據呢？以本地重要執法機構廉政公署為例，它的編制共有1,500多人，每年開支約為12億元多一點；以80億元計可以讓廉署運作超過六年以上。這是否意味國安工作開支比廉署更多？

陳茂波過去幾天被追問時只肯說80億是為未來數年之用，至於數年是多少年則恕難奉告。國安是敏感的事情，當然有很多機密詳情不能披露，但公眾想了解的並不是特區政府的國安工作如何進行，更不是要知道具體運作、調查情況，但在定出80億元的時候該有些依據、標準以至人手估算，交代一下這些理據不會損害國安調查工作，卻可以增加開支透明度，減少公眾的疑慮，讓大家少一點問號。

預算案引發的感嘆號同樣多不勝數，最普遍的是覺得特區政府徒花巨資卻不能對症下藥，花過千億財政赤字刺激經濟方換來的是「有錢唔識使」的慨嘆！過去一年為了抗疫及穩住經濟，特區政府已出現2,500多億財赤，令儲備大幅減少至9,000億左右。新一個財政年度面對疫情未穩經濟前景未明，政府再推出多項財政刺激措施，包括耗資360億的電子消費券，希望以此提振疲弱的經濟，拖慢失業率上升速度，但也因此令新一年財政赤字超過1,000億元。

「惠民」措施離地 劣評如潮

以規模看，特區政府的千億赤字預算當然比不上美國拜登政府的1.9萬億美元刺激方案（佔美國GDP十分一左右），但過千億的赤字及額外開支只要用得其所並惠及絕大部份市民，對紓緩社會負面情緒，振興疲弱消費市道肯定有幫助。然而，陳茂波及他背後的林鄭始終改不了”I know best”及離地的傾向，即使派錢也要加上種種條件及目標，令本來可以讓市民直接受惠及感到高興的措施也走樣變形。以耗費360億電子消費券為例，陳茂波建議每名市民可得到5,000元，但以電子支付方式如八達通等分五個月向市民派發，每月1,000元。

根據政府的解釋，分期發放消費券可以確保市民把錢用在本地餐飲、消費方面，不會變成儲蓄或轉到海外消費或旅行，令每一塊錢都用在香港消費、飲食市道上，令大量中小企業受惠。這樣的解釋看似有理實則是離地及不合民情。經歷一年多疫情衝擊，市民、企業開始處於彈盡糧絕的地步，有些低下層僱員連老本也已不保，極需要現金周轉。要真正紓緩他們的困境及周轉問題，直接派發現金才最有幫助，可稍稍減少市民家無隔日糧的倉皇。電子消費券使用彈性既低，每個月1,000元又顯得杯水車薪，對不懂用電子支付的長者或低教育程度市民更是不便。難怪措施一出已是劣評如潮，不少人高呼直接派錢。

也許是反對聲分貝甚高，陳茂波昨天強調會微調電子消費券的落實細節，令市民更方便。然而，最方便、最急市民所急的始終是直接派錢，不是甚麼電子消費券。既然政府決心豪派360億元助市民消費，怎不找一個最令市民容易受惠的方式呢！

盧峯

周一至周六刊出