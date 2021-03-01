尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館群組持續擴大，感染確診人數至今已增至至少44人。商場今早已宣佈閉館時間延長至本周五（5日），其間會再為員工及租戶再檢測。政府專家、港大微生物學系講座教授袁國勇，現時正於K11 MUSEA內視察，視察後將會見記者。

《蘋果》下午約2時半來到K11 Musea商場外，商場安排一輛流動檢測車，不時有商場員工正輪候接受檢測，至少約20人排隊。

700員工租戶再檢測全為陰性

K11 MUSEA高級項目總監董正綱表示，已設置流動檢測車，安排商場及其租戶員工做檢測，直至現在，已完成1,700個檢測，並收到大約700個檢測結果，全部為陰性。他稱，會安排所有員工完成兩次檢測，所有人士的結果呈陰性，才可上班。

食物及衞生局局長陳肇始下午見記者時指，非常擔心K11 Musea爆疫，衞生署已要求商場人員檢測，商場亦已關閉清潔。當局除追蹤個案外，袁國勇亦到場了解。她又呼籲打工仔午膳要分流或單獨用膳，稱在「新常態」下，希望市民合作，幫忙抗疫。

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