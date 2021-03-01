北京人大政協兩會本周召開，港區人大代表將在明天（2日）到深圳接受檢測，翌日再搭專機到北京準備出席周五（5日）的人大會議開幕禮。有傳媒報道，工聯會前榮譽會長鄭耀棠已向有關方面請假，今年極大機會不出席兩會，或連續三年缺席兩會。

今年72歲的鄭耀棠近年身體狀況不佳，極少出席公開活動，工聯會上周舉行兩會提案記者會，鄭亦未有現身，只有港區人大代表吳秋北、全國政協常委林淑儀等出席。

在36名人大啟程到北京開會前夕，建制網媒《香港01》報道，鄭耀棠證實因為健康情況，已口頭向港區人大代表團團長請假，今年很大機會不會出席兩會，稍後會正式交請假信。報道指鄭沒有透露病情，只感謝外界關心。

前年兩會抱恙請假 去年亦缺席赴京

鄭耀棠88年起開始擔任七屆港區人大代表，是目前36名人大當中，最資深一位；曾任立法局議員、行會成員的鄭，近年因健康問題減少公開露面，同時已退任工聯會榮譽會長。他在2019年兩會因身體抱恙請假，去年武漢肺炎爆發時亦未有赴京。

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