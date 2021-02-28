去年12月底，英國出現傳播力強的武漢肺炎變種病毒，港府即時宣佈禁止所有英國航班來港，除將從海外抵港隔離期延長至21日，若抵港前21日曾在英國停留的人，更一律不准登機來港。一道命令下，大批因公務、探親或其他原因而短暫到訪英國的香港人全部無法回家，至今已兩個月。港府疑因政治考慮，一直漠視這批滯留英國的港人的求助。入境處表示至今收到約800名港人查詢及求助。在港府拒提供支援下，滯英港人只能自救，以自己的方法回港。

駐英記者李雨夢 英國報道

自由身攝影師Fran於去年12月因公務事宜而到訪英國，回程機票訂於2月初，未料到行程去到一半，就突然遇上禁止英國航班抵港的政策，「當時係好愕然，但因為我2月先返，本身以為會隨住疫情改變而另有安排」，直到原定返港的日子，Fran的機票被航空公司一改再改，依然未能回港，令她大失預算，也開始慌張，「機票不斷退，本來2月喺香港都仲有啲工作，但依家因為咁嘅情況，有啲要延期，有啲要取消，其實自己都好慌，個感覺真係好無助」。

因為滯留在英國，故Fran開始加入一些同為滯英港人的群組，以獲取更多的資訊，「我諗群組入面都有幾百個人，開始見到有人成功返到香港，再做隔離」。

只是，這些港人沒有獲得過港府任何協助，只能靠各自尋找方法，如到另一個國家隔離21日，然後再返回香港隔離21日，再透過自身經歷與其他滯英港人分享。

回望去年，無論是滯留在武漢、印度、巴基斯坦、秘魯等地的港人，政府都會派專機接載回港，惟今次過百人滯留在英國，這批港人最大的感受是政府對他們的遭遇不聞不問，「變咗係要自己搵辦法，知道有人搵過入境處，但都係無補於事」，也有朋友嘗試過尋求建制派立法會議員幫忙，「但對方話都幫唔到啲咩，但就話盡量反映，我覺得都幫唔到我哋」。

對於政府兩個月以來的「冷處理」，Fran最大感受是「佢係特登唔幫手，佢覺得班人就係想走，走咗唔返」，但對於這批滯英港人來說，他們最需要的正正是能夠回去香港。「我依家日日就係諗緊可以點樣逃亡、點樣返去，我又唔係唔返去，咁樣好唔fair」。

保安局回覆指，所有於登機當天或之前21天曾逗留英國超過兩小時的人士，將不會獲准登機前來香港。政府亦於2月10日公佈維持相關的限制措施，並在有需要時或可行情況下作出適當的調整。因應上述的檢疫政策，入境處回覆指至今收到約800名港人的查詢及求助，並在收到港人的查詢及求助後已即時提供相關資訊，及按其意願提供可行協助，亦會在有需要時聯絡中國駐當地領事館，繼續跟進。

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