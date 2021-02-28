【本報訊】大嶼山沙螺灣村「封村」事件擾攘多時，村內著名景點兩棵大樟古樹近日再成籌碼。有行山客早前擬到沙螺灣村觀樹時，發現村民無視城規會已刊憲將該處納入《沙螺灣及䃟頭發展審批地區草圖》，仍將通往古樹唯一小路用路障封閉。記者事後到場發現路障被撤走，村民卻變招改為親身駐守「溫馨提示」，要求遊人離開。有行山人士嘆稱：「我哋變咗受害者。」

行山人士Peter於1月22日與友人由深窟沿東澳古道返回東涌，途經沙螺灣，發現通往古樹唯一小路被人用水馬及卡板封路，上面寫上「前面工程，不得通行」，旁邊寫有「沙螺灣大樟樹」指示牌亦被人用膠袋遮蓋。「如果話係村長自己封，佢有冇授權、理據？」他感可惜：「我覺得呢個係香港人嘅財產，唔能夠私人圍封。」行山經驗達10年的莫先生遇到同樣情況，認為村民行為不恰當，「我哋變咗受害者」。

城規會納入《草圖》範圍

記者1月31日及上月17日先後前往古樹小路視察，發現路障已被撤走，但村民卻在現場「打躉」。首次前往時，多達四、五位村民阻擋，記者終不獲放行；再次前往時仍有村民對記者指「封咗㗎啦，因為疫情暫時封咗！」記者表明身份，才能於村民陪同下前往古樹。

沙螺灣村女村長李秀梅及二澳村村代表龔學成聲言，落閘封村有苦衷。兩人聲稱，沙螺灣村民一直面對交通不便困難，惟政府拖足40年仍未建行車路，加上大量遊客不自律及疫情等因素，忍無可忍才封村。他們形容每當有遊客投訴封路，政府就做大龍鳳，「用高壓手段，搵5、60個防暴嚟拆」，其間配備盾牌及胡椒噴霧，做法誇張。不過離島區議員李嘉豪批評村民做法不理想，如認為遊人帶來滋擾，應向有關政府部門反映。

其實城規會今年1月8日已刊憲，公佈《沙螺灣及䃟頭發展審批地區草圖》，涵蓋涉事地點，表明因要停止影響自然環境及鄉郊特色的工程，同時阻止「違例發展入侵」，及避免再有擴闊道路、削坡等「不適當地改變用途」情況出現。環保觸覺項目主任劉加揚解釋，《草圖》是區內規劃大方向，還要經規劃處諮詢公眾人士，才落實成為《大綱圖》，村民應循有關途徑申訴，避免再採用極端手法爭取權益。