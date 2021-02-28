【本報訊】打卡熱點、有Instagram Pier之稱的西環碼頭（西區公眾貨物裝卸區）今日起封閉。中西區區議員葉錦龍昨在facebook表示，海事處以疫情為由，今起封閉西環碼頭，公眾須出示有效安全卡或工作證才可進入；如未能出示有效證件，則需要聯絡碼頭內商戶以證明為起卸貨物工作相關人士。

海事處從未諮詢區議會

葉指，海事處從未就安排諮詢當區區議會和議員，決定後也未有主動通知，直至他前晚得悉消息後，要親自致電海事處確認措施屬實。他亦引述當區民政專員回覆，指民政處只比他早一小時知悉事件，事前同樣沒有收到部門諮詢意見。

葉表示，海事處及民政專員拒絕暫緩執行措施，也拒與議員及持分者商討安排。他批評海事處單方面推行影響居民福祉的措施，做法不能接受，要求海事處交代。

海事處回覆查詢時指，基於公眾安全，與裝卸區作業無關市民不得進入裝卸區。為配合政府要求，今起進入政府大樓或辦公室的政府員工和市民，必須使用安心出行或登記個人資料，部門已與裝卸區營運商落實有關安排。

海事處又指，公眾貨物裝卸區為本地及內河船隻提供停泊位和場地轉運貨物，主要供從事貨物裝卸人士使用，並非休憩用地，為免影響貨物裝卸及公眾人士安全，與裝卸區作業無關市民不應進入裝卸區，市民可到兩傍的卑路乍灣海濱休憩用地及中西區海濱長廊休憩。

處方稱早前已通知中西區民政事務處有關安排，卻未有正面回應事前有否諮詢及主動通知當區區議會及區議員。